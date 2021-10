“You” è già stato confermato per una quarta stagione

STATI UNITI - Lo stalker più amato e odiato delle serie tornerà per un quarto giro. Ne dà conferma proprio Netflix che in un trailer ha svelato la stagione numero 4 di “You” alla vigilia dalla messa in streaming della sua terza, prevista per questo 15 ottobre. Joe Goldberg (Penn Badgley) e signora (Victoria Pedretti) riprenderanno - verosimilmente, e a meno di colpi di scena - i loro ruoli.

“You”, basata sulla serie di romanzi bestseller di Caroline Kepnes, è stata una hit inattesa per la piattaforma di streaming che l'aveva acquistata dopo un esordio non proprio fortunato sulle tv via a cavo americane. Una volta resa disponibile era diventato un fenomeno globale abbastanza inspiegabile. Un po' com'è successo questo mese con “Squid Game” ma in proporzione molto più ridotta. Il motivo è da ricercare soprattutto nel suo antieroe, per il quale è difficile non fare il tifo malgrado stia facendo cose davvero orribili.

La stagione 4 di “You” al momento è ancora in fase di pre-produzione, anche se la data di uscita non è confermato è verosimile che possa essere situata nella seconda metà del 2022.