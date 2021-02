Pare stiano girando un nuovo “Fantaghirò”

MILANO - Reboot o semplice segue, non è chiaro, una cosa è però abbastanza certa: “Fantaghirò” ritornerà sui nostri schermi. Se siete cresciuti negli anni '90, non potete non ricordarvi la serie fantasy di Lamberto Bava, andata in onda - fra Strega Nera e mago Tarabas - fino alle soglie dei '2000.

Stando a Wired, però, c'è chi vorrebbe riportare in auge il mito - puntando probabilmente anche sulla nostalgia - con un nuovo telefilm chiamato “Fantaghirò: La regina dei due regni“ che sarebbe già in uno stadio avanzato di produzione.

Niente si sa sul cast, sulla quantità di episodi e dove/come e quando andrà in onda.