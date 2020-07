Fiocco rosa per Sophie Turner e Joe Jonas

LOS ANGELES - Dolci notizie per Sophie Turner e Joe Jonas: è nato infatti il loro primo figlio.

Si tratta di una bambina, che è stata chiamata Willa. Lo ha riferito il portale statunitense TMZ.

La star di "Game of Thrones" ha partorito mercoledì in un ospedale di Los Angeles. Nonostante la coppia non abbia mai dichiarato pubblicamente di aspettare un bambino, era già da un paio di mesi che si notava il pancione di Sophie Turner, e qualche settimana fa i due erano stati visti a fare shopping per tre.

L'attesa della piccola Willa è stata vissuta in pieno riserbo e tranquillità. Le star non hanno infatti condiviso nulla con i propri follower per quanto riguarda il bambino, e, complice la quarantena e l'isolamento imposti dal Covid-19, sono potuti restare perlopiù in casa, lontano da occhi indiscreti.

Il portavoce della coppia, in una brevissima nota, ha confermato la nascita e l'entusiasmo della coppia, ma senza fornire alcun dettaglio.