Gigi Hadid e Zayn Malik aspetterebbero una bambina

LOS ANGELES - Trapelano nuove indiscrezioni riguardo al bambino che Gigi Hadid e Zayn Malik aspetterebbero insieme. Il figlio della modella e del cantante sarebbe infatti una bambina.

A sostenerlo sono fonti vicine alla famiglia sentite da TMZ. Lo stesso informatissimo portale di gossip americano aveva dato notizia della possibile dolce attesa di Hadid, che sarebbe di circa 20 settimane.

La coppia, intanto, non conferma né smentisce. La modella 25enne, però, condivide in una story su Instagram la pasta alla vodka che si è appena preparata e commenta: «Salsa piccante alla vodka, ma non ho la vodka... Quindi senza, ma comunque buonaaaaa». Un velato accenno al fatto che, essendo incinta, non può consumare alcol?