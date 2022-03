Sirga, la leonessa che deve la vita al suo migliore amico umano

GABORONE - Sirga è una leonessa di 10 anni e di ben 185 kg che da cucciola, quando venne rifiutata dalla madre, fu tratta in salvo da Valentin Gruener, oggi di 34 anni.

Per proteggere i grandi felini selvatici, insieme a Mikkel Legarth hanno fondato in Botswana - nell'Africa meridionale - il Modisa Wildlife Project, cooperativa sostenibile volta a fermare i conflitti fra questi animali e l'uomo, aumentando le relazioni fra gli agricoltori locali e la fauna selvatica. Infatti con l'incremento delle attività agricole, vaste aree sono state convertite in terreni coltivabili, mettendo così in pericolo l'esistenza stessa dei alcune specie; questo nonostante il Botswana sia due volte e mezzo più grande della Gran Bretagna.

Val e Sirga sono migliori amici da sempre, e quando il ragazzo va a trovarla, sono sempre grandi feste con veri e propri "grandi" abbracci fra i due. In un'intervista, il cofondatore del Parco ha ammesso di essere conscio del fatto che la leonessa possa sopraffarlo con facilità, per questo nei loro momenti di affetto, lui è sempre concentrato su di lei e sul suo comportamento; non sono ammesse distrazioni.

«Quando sono con lei, siamo solo io e lei e il momento e lo spazio in cui ci troviamo. Quella sensazione di assenza di distrazioni e di vivere solo in questa stessa presenza, è forse l'esperienza più gratificante dello stare con lei».