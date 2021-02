Jonah Hill: «Ho infine imparato ad accettarmi per come sono»

Giornalista in formazione

LOS ANGELES - Body-shaming? Non ha più nessun effetto su Jonah Hill, che non vuole permettere più a niente e nessuno di ostacolare la propria autostima.

Lo ha dichiarato l'attore stesso in un toccante post su Instagram, dove ha raccontato il suo viaggio verso l'accettazione del proprio aspetto fisico.

In particolare, la star di 21 Jump Street ha criticato il comportamento dei media, postando uno screenshot di un recente articolo del Daily Mail che lo raffigurava a petto nudo mentre faceva surf.

«Non credo di essermi mai tolto la maglietta in piscina fino a quando non ho raggiunto i 30 anni, anche di fronte alla famiglia e agli amici. Probabilmente sarebbe successo prima se le mie insicurezze infantili non fossero state esacerbate da anni di derisione pubblica del mio corpo da parte della stampa e degli intervistatori», ha scritto l'attore.

«Ora l'idea che i media cerchino di prendermi in giro stalkerandomi e pubblicando foto come questa non mi tocca più. Ho 37 anni e finalmente mi amo e mi accetto», ha continuato Hill.

Poi, un messaggio ai più giovani con le stesse insicurezze: «Questo post è per tutti i ragazzi che si vergognano a svestirsi in piscina. Divertitevi: siete meravigliosi, fantastici e perfetti».

L'attore è stato presto elogiato da moltissimi fan, amici e celebrità internazionali per la sincerità e vulnerabilità mostrate. «Sei il mio animale spirituale, ti amo, fratello!» ha ad esempio scritto Justin Timberlake, mentre Andy Cohen ha risposto al post con le emoji delle mani in segno di lode.