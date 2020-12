È arrivata la seconda ondata... dei film dal lockdown

BERNA - 25 cortometraggi, provenienti dalle tre regioni linguistiche della Svizzera: sono il contenuto di "Collection Lockdown by Swiss Filmmakers - 2nd Wave", che bissa la versione primaverile con questa "seconda ondata" di opere che, sottotitolate in tre lingue, a partire dal 30 dicembre si potranno vedere su Play Suisse, la nuova piattaforma streaming della SSR.

La "prima ondata" - La scorsa primavera il mondo del cinema svizzero non si era lasciato intimidire dal lockdown e in breve tempo aveva prodotto la prima "Collection Lockdown by Swiss Filmmakers" che ha totalizzato oltre 42mila visualizzazioni online ed è stata proiettata in più di 30 sale cinematografiche della Svizzera francese e tedesca. Alcuni cortometraggi sono stati presentati anche alla serata di chiusura del Locarno Film Festival.

I 25 selezionati - L'entusiasmo e la qualità molto promettente della prima edizione sono stati determinanti per la prosecuzione del progetto. Questa volta la sfida è stata raccolta da oltre 140 cineaste e cineasti. I vincitori hanno realizzato nell'arco di due settimane cortometraggi che spaziano tra tutti i generi: documentari, fiction, essai o animazione. Anche in questa seconda edizione sono stati selezionati 25 progetti, realizzati da volti più o meno noti del panorama cinematografico delle tre grandi regioni linguistiche svizzere.

Per Sven Wälti, responsabile Film della SSR, «tutti i partecipanti hanno dato prova di un entusiasmo, una creatività, una flessibilità e una professionalità straordinari». E Gregory Catella, Content Manager di Play Suisse aggiunge: «Il lancio in esclusiva su Play Suisse della nuova collezione, realizzata in tempi così brevi, dimostra che la nuova piattaforma online della SSR è il palcoscenico ideale per diffondere questi cortometraggi in tutta la Svizzera».

"Collection Lockdown by Swiss Filmmakers" è una produzione di Frédéric Gonseth Productions, Turnusfilm e Cinédokké in co-produzione con le emittenti SRF, RTS e RSI della SSR, e gode del sostegno dell'Ufficio federale della cultura, del Fonds de production télévisuelle, del Cinéforom, della Loterie Romande, della Zürcher Filmstiftung e della Ticino Film Commission.

Film selezionati - Svizzera tedesca

Rebekka Friedli & Nathalie Kamber, "Nachts nicht Tanzen"; Joel Jent, "Stille Essen"; Ivana Lalovic, "Allmänna sammankomster - Öffentliche Versammlungen"; Bettina Oberli, "Zum Coiffeur"; Thais Odermatt, "Dilemmas"; Jonas Räber, Edwin Beeler & Andreas Stäuble "Die dritte Welle"; Alain Sahin, Marvin Meckes & Lukas Fuhrimann "Stille Nacht auf Knopfdruck"; Jonas Schaffter & Carlo Kohal, "24 Stunden Grenze"; Maximilian Speidel con Sophie Toth "Ich will Ihnen kein Geheimnis verraten"; Felix von Muralt, "Intensive Care".

Film selezionati - Svizzera francese

Marie Fourquet & Jean-Daniel Schneider, "Je pense à toi"; Aylin Gökmen, "L'amour au temps du Corona"; Frédéric Gonseth e Catherine Azad, "Peste et Corona"; Loïc Hobi, "Alien Sexting"; Juan José Lozano, "Le siège"; Dominique Margot, "Zoom sur le cirque"; Daniel Maurer, "L'au-delà"; Germinal Roaux, "Première neige".

Film selezionati - Svizzera italiana

Aline d'Auria, "Ho visto un uomo sull'albero che mi guardava"; Daniel Kemény, "La sauna sul tetto"; Agnese Làposi, "Una casa"; Milly Miljkovic, "Timida esistenza"; Gianluca Monnier e Andrée Julikà Travers, "Gradi di separazione"; Antonio Prata & Zijad Ibrahimovic, "Aria"; Amos Sussigan, "Quasi a casa".

Play Suisse, oltre che sul sito della SSR, è ora disponibile anche in versione tablet per iPad e Android.