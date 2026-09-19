A2 Mendrisio-Melano, arriva il maxi-risanamento

Il progetto prevede il risanamento delle strutture e soprattutto l’adattamento della corsia d’emergenza.Sono inoltre previsti lavori sulle bretelle di accesso alle aree di sosta di Segoma. Secondo USTRA, questi interventi dovrebbero migliorare sia la sicurezza degli automobilisti sia la possibilità per polizia, ambulanze e altri mezzi di primo intervento di muoversi lungo l’autostrada in presenza di colonne.

