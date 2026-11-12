Plan ₿ Forum 2026, Samson Mow: «Il denaro fiat è il vero esperimento»
Nel corso della rassegna luganese il CEO di JAN3 ha aperto la serie dei keynote con “The Battle for the Future”: da Diocleziano all’AI Act, la sfida eterna tra controllo e libertà si gioca oggi su Bitcoin e intelligenza artificiale open source.
Nel corso della rassegna luganese il CEO di JAN3 ha aperto la serie dei keynote con “The Battle for the Future”: da Diocleziano all’AI Act, la sfida eterna tra controllo e libertà si gioca oggi su Bitcoin e intelligenza artificiale open source.
Venerdì 23 ottobre, ore 10. Archiviato da qualche attimo il tradizionale “Update” con il sindaco Michele Foletti, Pietro Poretti e Marco Dal Lago, sul WAGMI Stage del Palazzo dei Congressi è arrivato il momento del primo keynote della quinta edizione del Plan ₿ Forum. Sul palco, presentato da Joe Nakamoto, è salito Samson Mow, fondatore e CEO di JAN3, l’azienda nata nel 2022 per accelerare la cosiddetta “iperbitcoinizzazione”. Il titolo del suo intervento era “The Battle for the Future”.
Da Diocleziano a Tornado Cash
La tesi portata da Mow sul palco è netta: nella storia è sempre stata combattuta un’unica battaglia, quella tra controllo e libertà, e la posta in gioco è sempre stato il controllo di due cose: denaro e informazione. A sostegno della sua visione ha portato tre coppie di esempi a secoli di distanza. Nel 301 dopo Cristo l’imperatore Diocleziano svalutava il denario e imponeva per editto i prezzi massimi; nel 2022, dopo che gli Stati Uniti avevano stampato e speso migliaia di miliardi di dollari, Joe Biden chiedeva ai benzinai di abbassare i prezzi. Nel 1536 William Tyndale, colpevole di aver tradotto la Bibbia in inglese, veniva strangolato e arso sul rogo; nel 2024 Alexey Pertsev, sviluppatore del software per la privacy Tornado Cash, è stato condannato nei Paesi Bassi a 64 mesi di carcere per riciclaggio. «Un tempo bruciavano il traduttore, ma oggi non è più di moda farlo: ora mettono in prigione lo sviluppatore», ha ironizzato. La terza coppia accosta quello che Mow descrive come il divieto di stampa in caratteri arabi nell’Impero ottomano all’AI Act europeo, perché l’intelligenza artificiale, ha spiegato, è una sorta di stampa a caratteri mobili dei nostri giorni. Poco dopo arriva il passaggio più incisivo: «Il denaro è stato permissionless (cioè senza bisogno di autorizzazioni, ndr) per 4.000 anni. Il KYC (l’identificazione obbligatoria dei clienti, ndr) ha 50 anni di vita; il denaro fiat ha 50 anni. Non siamo noi l’esperimento: l’esperimento è il denaro fiat».
La spada e lo scudo
Oggi, secondo Mow, la battaglia si combatte su quattro fronti: Bitcoin, con la narrazione che vuole far passare la self-custody come un’anomalia («ma l’autocustodia è normale», evidenzia Mow), l’intelligenza artificiale open source, gli sviluppatori di software e l’energia. «Ogni tecnologia potente serve chi la impugna», ha avvertito: un’AI chiusa diventa il più potente strumento di sorveglianza e controllo, mentre i modelli aperti mettono gli stessi mezzi nelle mani delle persone comuni. La risposta è quella che chiama “freedom stack”, cioè l’intreccio tra energia, denaro e intelligenza: «Bitcoin è ciò che nessuno può impedirti di possedere. L’AI open source è ciò che nessuno può impedirti di costruire». Gli strumenti, ha ricordato, esistono già: Lightning e Liquid per scalare Bitcoin, i mattoni di QVAC sviluppati da Tether, l’app di messaggistica peer-to-peer Keet, fino a Haven, il servizio di AI sicura che JAN3 si prepara a lanciare. Sul fronte energetico, poi, Mow ha contestato le narrazioni contro il mining e i limiti allo sviluppo dei Paesi emergenti, sostenendo che non possa esistere un Paese ricco con bassi consumi energetici.
La “guerra” più importante
Nel finale arriva l’appello dello speaker. Per chi vuole controllare gli altri, ha detto Mow, «si tratta di un lavoro che dura dalle 9 alle 17», per chi crede nella libertà è invece una questione esistenziale. E il vantaggio è strutturale: «Loro devono vincere ovunque. A noi basta vincere da qualche parte». Come a Lugano, ha ricordato, dove le tasse si possono pagare anche in bitcoin. A questo si aggiungono, nella sua lettura, altri due vantaggi: Bitcoin consente di risparmiare nel tempo, mentre l’AI comprime i tempi del lavoro; gli strumenti aperti riducono inoltre il divario di risorse tra chi esercita il controllo e chi vuole contrastarlo. A ciascuno dei presenti ha affidato alla fine del suo intervento tre compiti: custodire da sé i propri bitcoin, usare un modello di AI in locale oppure un servizio di AI sicura nel cloud e imparare uno strumento peer-to-peer.
Agli sviluppatori ha chiesto di costruire strumenti utilizzabili senza autorizzazioni; ai governi, infine, di proteggere l’apertura tanto del denaro quanto quella dell’intelligenza artificiale. Perché questa, ha concluso, «è la più grande battaglia della nostra generazione, e si deciderà in questo decennio».
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