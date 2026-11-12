Plan ₿ Forum 2026, Samson Mow: «Il denaro fiat è il vero esperimento»

La tesi portata da Mow sul palco è netta: nella storia è sempre stata combattuta un’unica battaglia, quella tra controllo e libertà, e la posta in gioco è sempre stato il controllo di due cose: denaro e informazione. A sostegno della sua visione ha portato tre coppie di esempi a secoli di distanza. Nel 301 dopo Cristo l’imperatore Diocleziano svalutava il denario e imponeva per editto i prezzi massimi; nel 2022, dopo che gli Stati Uniti avevano stampato e speso migliaia di miliardi di dollari, Joe Biden chiedeva ai benzinai di abbassare i prezzi. Nel 1536 William Tyndale, colpevole di aver tradotto la Bibbia in inglese, veniva strangolato e arso sul rogo; nel 2024 Alexey Pertsev, sviluppatore del software per la privacy Tornado Cash, è stato condannato nei Paesi Bassi a 64 mesi di carcere per riciclaggio. «Un tempo bruciavano il traduttore, ma oggi non è più di moda farlo: ora mettono in prigione lo sviluppatore», ha ironizzato. La terza coppia accosta quello che Mow descrive come il divieto di stampa in caratteri arabi nell’Impero ottomano all’AI Act europeo, perché l’intelligenza artificiale, ha spiegato, è una sorta di stampa a caratteri mobili dei nostri giorni. Poco dopo arriva il passaggio più incisivo: «Il denaro è stato permissionless (cioè senza bisogno di autorizzazioni, ndr) per 4.000 anni. Il KYC (l’identificazione obbligatoria dei clienti, ndr) ha 50 anni di vita; il denaro fiat ha 50 anni. Non siamo noi l’esperimento: l’esperimento è il denaro fiat».

La spada e lo scudo