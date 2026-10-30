Mir Liponi: «Cypher Tank, una stagione epica»

«Rispetto alla prima stagione, sicuramente più varietà nei luoghi di provenienza. Abbiamo visto una startup venire dalla Nigeria, per esempio, un’area che non avevamo toccato nella prima stagione, e c’è stata una startup da El Salvador. L’altra cosa che si è vista è la maturità: quest’anno sono arrivati in finale progetti molto più maturi, sia a livello di business sia perché alcuni sono molto conosciuti nell’ambiente. Sto parlando per esempio di Vexl, che per il non-profit è sicuramente molto famoso, o di Stable Channels, che non è ancora così famoso ma se ne chiacchierava da un po’. Quindi meno idee allo stadio iniziale e più progetti avanzati: Blockrise, per esempio, ha una stabilità di anni, e Globalite una solidità e una maturità notevoli».