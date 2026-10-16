Sygnum all’USI: una banca nella tana del Bianconiglio

Ospite della serata sarà Pascal Eberle, Chief of Staff e Co-Lead of Bitcoin, appunto, di Sygnum Bank, nota per essere la prima banca specializzata in asset digitali ad aver ottenuto una licenza bancaria svizzera. Alle spalle, oltre sei anni in Boston Consulting Group tra Zurigo e Dubai e un master all’Università di San Gallo. Al centro del suo intervento ci sarà il rapporto tra un istituto regolamentato e l’etica originaria di Bitcoin, riassunta nel motto “Don’t trust, verify”. Il tema della serata, spiega Luca Agliati, presidente del Bitcoin USI Club, sarà proprio «la relazione tra Sygnum e Bitcoin e poi, più nello specifico, l’esperienza che maturata da Pascal nel suo Bitcoin journey». Insomma, dalla scoperta di Bitcoin alla sua applicazione nel lavoro quotidiano.

Due mondi allo stesso tavolo