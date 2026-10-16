Sygnum all’USI: una banca nella tana del Bianconiglio
Il 22 ottobre, nell’ambito della Plan ₿ Week, il Bitcoin USI Club e Finanz Lugano ospitano al Campus Ovest Pascal Eberle di Sygnum Bank, per raccontare come una banca regolamentata possa conciliarsi con l’etica originaria di Bitcoin. Un ponte tra due mondi che si parlano sempre di più.
Il 22 ottobre, nell’ambito della Plan ₿ Week, il Bitcoin USI Club e Finanz Lugano ospitano al Campus Ovest Pascal Eberle di Sygnum Bank, per raccontare come una banca regolamentata possa conciliarsi con l’etica originaria di Bitcoin. Un ponte tra due mondi che si parlano sempre di più.
Che cosa succede quando una banca decide di scendere nella “tana del Bianconiglio”, come i bitcoiner chiamano il percorso di chi scopre Bitcoin e non riesce più a smettere di approfondirlo? Proverà a raccontarlo “When a bank goes down the rabbit hole”, l’evento che il Bitcoin USI Club, l’associazione studentesca dell’Università della Svizzera italiana dedicata a Bitcoin, organizza giovedì 22 ottobre nell’ambito della Plan ₿ Week. Appuntamento a partire dalle 17.30 nell’aula A11 del Campus Ovest, in via Giuseppe Buffi 13 a Lugano.
Un banchiere bitcoiner
Ospite della serata sarà Pascal Eberle, Chief of Staff e Co-Lead of Bitcoin, appunto, di Sygnum Bank, nota per essere la prima banca specializzata in asset digitali ad aver ottenuto una licenza bancaria svizzera. Alle spalle, oltre sei anni in Boston Consulting Group tra Zurigo e Dubai e un master all’Università di San Gallo. Al centro del suo intervento ci sarà il rapporto tra un istituto regolamentato e l’etica originaria di Bitcoin, riassunta nel motto “Don’t trust, verify”. Il tema della serata, spiega Luca Agliati, presidente del Bitcoin USI Club, sarà proprio «la relazione tra Sygnum e Bitcoin e poi, più nello specifico, l’esperienza che maturata da Pascal nel suo Bitcoin journey». Insomma, dalla scoperta di Bitcoin alla sua applicazione nel lavoro quotidiano.
Due mondi allo stesso tavolo
L’evento nasce in collaborazione con Finanz Lugano, un’altra associazione studentesca dell’USI che si focalizza sulla finanza in senso più ampio. Una scelta che, per gli organizzatori, si sposa perfettamente con il profilo dell’ospite: «Ci piace evidenziare questo nuovo connubio tra il mondo Bitcoin e il mondo finanziario del private banking tradizionale», sottolinea Agliati. Non è un caso, quindi, che il pubblico atteso dovrebbe essere variegato: «Ci aspettiamo sicuramente tanti studenti, ma anche qualche professionista di Lugano o persone che comunque saranno qui la prossima settimana per la Plan ₿ Week». E il valore aggiunto, per il club, è anche simbolico: «Ci fa molto piacere avere una figura di rilievo all’interno di Sygnum come Pascal e di portarla in una città in cui la tradizione bancaria è profondamente radicata.
Al termine dell’intervento è previsto un aperitivo informale, prima di proseguire la serata al Satoshi Spritz Speciale in Piazza Cioccaro, uno degli appuntamenti più attesi della Plan ₿ Week.
La partecipazione richiede la registrazione tramite la pagina dell’evento.
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