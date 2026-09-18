Una Plan ₿ Week “invaderà” Lugano per dieci giorni

Un'altra evoluzione riguarda il rapporto con la città, il tessuto imprenditoriale e la dimensione universitaria. Il 21 ottobre, negli spazi di Dagorà, SwissLedger – Plan ₿ Edition farà il punto sulla blockchain istituzionale promossa dalla Città di Lugano e sulle applicazioni che già vi girano: dal passaporto digitale di prodotto all'energia rinnovabile, dall'immobiliare alla certificazione dei documenti della pubblica amministrazione, fino agli standard di finanza aperta e ai token di pagamento comunali. Attorno al tavolo, oltre alla Città, ci saranno tra gli altri Bitcoin Suisse, Blockstream, Avaloq e Var Group. Sul fronte finanziario, invece, il cartellone registra anche la partecipazione della zurighese Sygnum Bank, presente con una propria sessione di approfondimento. Mentre, il 20 ottobre, l'Academic Day porterà la rassegna dentro la SUPSI, con una giornata dedicata a studenti e neolaureati, alle aziende del settore (in cerca di nuovi talenti) e agli "alumni" della Plan ₿ Academy.



A breve, inoltre, dovrebbe aggiungersi alla kermesse un appuntamento del Bitcoin USI Club: sarebbe il secondo ingresso della Week in un campus universitario cittadino. Confermato, ovviamente, anche il cartellone - oramai rodato - di Spazio 21, che si svolgerà, parallelamente al Forum, il 23 e 24 ottobre all'Asilo Ciani, garantendo due giorni di divulgazione articolata in oltre 50 workshop gratuiti e in italiano.

