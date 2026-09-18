Una Plan ₿ Week “invaderà” Lugano per dieci giorni
Dal 19 al 28 ottobre, ritorna il contenitore di eventi che farà da cornice al Plan ₿ Forum. Quest'anno, il calendario si distribuisce su una decina di sedi, dai campus universitari alle piazze, mixando contest, workshop, podcast dal vivo e le immancabili feste.
Dal 19 al 28 ottobre, ritorna il contenitore di eventi che farà da cornice al Plan ₿ Forum. Quest'anno, il calendario si distribuisce su una decina di sedi, dai campus universitari alle piazze, mixando contest, workshop, podcast dal vivo e le immancabili feste.
Da rassegna sperimentale a format consolidato - e apprezzatissimo - il passo, nel caso della Plan ₿ Week, è stato davvero brevissimo. Un anno fa l’iniziativa era stata lanciata come una scommessa con un obiettivo mirato: raccogliere sotto un'unica insegna i tanti eventi che si accendevano attorno al Plan ₿ Forum, la conferenza Bitcoin regina d’Europa che dal 2022 si svolge nella città del Ceresio e che tornerà, per la sua quinta edizione, venerdì 23 e sabato 24 ottobre, nel complesso del Palazzo dei Congressi.
Il risultato - come spesso è già accaduto in più occasioni nell’evoluzione della community Bitcoin del territorio e dei progetti a essa collegati - ha però superato le aspettative, con migliaia di persone transitate da un appuntamento all'altro. Così, anche nel 2026, la Plan ₿ Week tornerà puntuale, ma stavolta presentandosi come una componente strutturata dell'ecosistema.
La rassegna, infatti, si svolgerà dal 19 al 28 ottobre prossimi, dando vita a un cartellone particolarmente ricco.
Una decina di location e una sola anima
La differenza più evidente rispetto allo scorso anno? Probabilmente, il fatto che la “Week” questa volta avrà una connotazione, per così dire, itinerante. Quella che si svolgerà il mese prossimo verrà distribuita, infatti, su una decina di location, coinvolgendo, oltre al PoW.space, il LAC, il Palazzo dei Congressi, l'Asilo Ciani, il campus della SUPSI, Piazza Cioccaro e diversi altri luoghi. Non ci sarà un “ticket unico” che permetta di partecipare a tutte le iniziative in programma nel corso della Plan ₿ Week: trattandosi di un aggregatore di eventi, alcuni di questi saranno a pagamento, ma la maggior parte, in pieno spirito Bitcoin e opensource, saranno gratuiti e aperti a tutti previa registrazione.
L'altra cifra dell'edizione è l'eterogeneità dei format. Qualche esempio? Il 22 ottobre il PoW.space ospiterà il “Bitcoin Red Team”, l'appuntamento più legato all'attualità, che verterà attorno ai fatti emersi nel corso della scorsa, complicata estate. A fine luglio, come noto, una vecchia falla nei wallet Coldcard ha permesso il furto di cifre molto elevate in Bitcoin - fatto che abbiamo ampiamente trattato in questa rubrica -, alimentando il timore che l'intelligenza artificiale generativa possa rendere molto più semplice scovare vulnerabilità nel software di Bitcoin. La comunità ha reagito usando le stesse tecnologie in chiave difensiva: un gruppo di sviluppatori si è riunito proprio nel Bitcoin Red Team per passare al setaccio centinaia di progetti e correggere le falle in wallet e protocolli secondari prima degli attaccanti. A Lugano se ne discuterà con Kevin Loaec, Rob Hamilton, Daniela Brozzoni e Giacomo Zucco.
Il giorno prima, al LAC, sarà il momento dell'Arkade Day: mattinata dedicata a prodotti finanziari e allocatori di capitale, poi nel pomeriggio spazio al Builder Lab per sviluppatori. Il 26 e 27 ottobre arriverà anche la seconda edizione del Cypher Tank, il pitch contest - diventato anche una web series molto apprezzata dal pubblico di settore e generalista - in cui le startup si giocano tutto davanti agli "Honey Badgers", tra cui ci saranno alcuni tra i massimi esperti mondiali del panorama Bitcoin e delle tecnologie decentralizzate in genere. Grande rilevanza poi, come sempre, alla componente sociale, che a Lugano non è mai un dettaglio: il Satoshi Spritz Speciale, la sera del 22, toccherà svariati locali di Piazza Cioccaro, ma anche l'“Underground Disco Club” sarà parte del movimento, offrendo tre serate in calendario.
Il Golden Ticket e l'ingresso nelle università
Tra le novità di questa edizione, poi, spicca il Golden Ticket: il pass premium, disponibile in appena 21 esemplari (numero non casuale), che dà accesso esclusivo alle registrazioni del Cypher Tank e al "Podcast Behind the Scenes", cioè la possibilità di assistere dal vivo, in uno spazio riservato a pochissimi spettatori, alla registrazione di alcuni podcast dell'ecosistema Bitcoin. Nel pacchetto è compreso anche il biglietto "Peer" per il Plan ₿ Forum, insieme a una serie di vantaggi distribuiti lungo i dieci giorni: le tre serate all'Underground Disco Club, un trattamento riservato durante il Satoshi Spritz Speciale, la cena conclusiva e un ingresso alla PoW Gym, la palestra dell'hub Bitcoin di Lugano. Il Golden Ticket è inoltre disponibile in versione bundle con il Cyber Punk Ticket del Forum: una formula che permette di risparmiare mille franchi rispetto all'acquisto separato dei due pass.
Un'altra evoluzione riguarda il rapporto con la città, il tessuto imprenditoriale e la dimensione universitaria. Il 21 ottobre, negli spazi di Dagorà, SwissLedger – Plan ₿ Edition farà il punto sulla blockchain istituzionale promossa dalla Città di Lugano e sulle applicazioni che già vi girano: dal passaporto digitale di prodotto all'energia rinnovabile, dall'immobiliare alla certificazione dei documenti della pubblica amministrazione, fino agli standard di finanza aperta e ai token di pagamento comunali. Attorno al tavolo, oltre alla Città, ci saranno tra gli altri Bitcoin Suisse, Blockstream, Avaloq e Var Group. Sul fronte finanziario, invece, il cartellone registra anche la partecipazione della zurighese Sygnum Bank, presente con una propria sessione di approfondimento. Mentre, il 20 ottobre, l'Academic Day porterà la rassegna dentro la SUPSI, con una giornata dedicata a studenti e neolaureati, alle aziende del settore (in cerca di nuovi talenti) e agli "alumni" della Plan ₿ Academy.
A breve, inoltre, dovrebbe aggiungersi alla kermesse un appuntamento del Bitcoin USI Club: sarebbe il secondo ingresso della Week in un campus universitario cittadino. Confermato, ovviamente, anche il cartellone - oramai rodato - di Spazio 21, che si svolgerà, parallelamente al Forum, il 23 e 24 ottobre all'Asilo Ciani, garantendo due giorni di divulgazione articolata in oltre 50 workshop gratuiti e in italiano.
Il programma della Plan ₿ Week è ancora in evoluzione e altri appuntamenti si aggiungeranno alla lista di quelli previsti: il riferimento per restare aggiornati resta la pagina ufficiale, dove la maggior parte degli eventi, con posti limitati, sono già aperti alle registrazioni.
Per chi arriva da fuori il consiglio è doppio: assicurarsi il biglietto del Forum e scegliere un volo che permetta di atterrare qualche giorno prima e ripartire qualche giorno dopo, per vivere pienamente questa iniziativa.
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!