Bitcoin e pagamenti: due ostacoli e una risposta

«Una funzione e mezzo su tre»



Il verdetto è impietoso. Come riserva di valore Bitcoin funziona eccome: «Negli Stati Uniti credo sia l'uso più diffuso». E come mezzo di scambio? «A volte», ha ammesso la speaker: esistono catene di ristoranti che lo accettano, sistemi di cassa che lo integrano e realtà come Lugano ed El Zonte, a El Salvador. Ma non è certo l'impiego prevalente. Quanto all'unità di conto - il momento in cui si comincia a ragionare in Bitcoin, anziché convertire mentalmente in dollari o franchi - Rosenberg ha evidenziato quanto segue: «Non credo proprio: questo appartiene al futuro». Il bilancio, dunque, è arrivato poco dopo: «Credo che, al momento, possiamo contare circa su una funzione e mezzo rispetto alle tre esposte prima. Ma anche che davvero ci siano ampi margini per migliorare». Tanto più che lo strumento esiste già: la rete Lightning, costruita “sopra” Bitcoin, la quale consente pagamenti istantanei con commissioni tipicamente “inferiori a un centesimo” e, a differenza dei circuiti delle carte, senza un meccanismo di chargeback - cioè la possibilità di stornare un pagamento e restituire i fondi al cliente - che un soggetto terzo può imporre, in una rete centralizzata. «Perché non la usano ancora più persone?», è la domanda che si è posta, sul palco della conferenza gemella di quella luganese, andata in scena lo scorso gennaio a San Salvador.

