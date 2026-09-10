Bitcoin, l’altra faccia della sicurezza

Buona parte del lavoro recente, però, è finita altrove, e ha riguardato l’interfaccia. «Credo che Liana sia già migliore della maggior parte dei wallet in termini di esperienza d'uso, ma questo non significa che sia buona: è solo migliore, anche se è molto lontana dall'essere abbastanza». La difficoltà è semplificare senza amputare: nascondere la complessità significa spesso togliere all'utente proprio le opzioni che contano per sicurezza e riservatezza. A cominciare dalle parole: «I nomi in Bitcoin sono orribili, tutti quanti, ma cambiarli è difficilissimo: chi è già esperto, arrivando sul tuo wallet, vuole ritrovare i termini a cui è abituato». Infine ha esternato una lezione che vale ben oltre il mondo delle valute digitali: «Gli utenti non leggono e tu puoi ideare tutte le spiegazioni che vuoi: alla fine, cliccheranno semplicemente il pulsante più luccicante». Da qui la scelta di evidenziare, in ogni schermata, un solo pulsante: quello che indica il passo successivo. Chiusura nostalgica, quando Mir gli chiede quale momento della storia di Bitcoin vorrebbe rivivere: non l'attuale, dice, in cui «i "suit coiners" - cioè la componente più “corporate” dell'ecosistema, ndr - occupano troppo spazio» a scapito del confronto tecnico, bensì la stagione delle grandi dispute sul futuro del protocollo. «Erano tempi faticosi, tutti si urlavano contro. Ma gli argomenti tecnici erano eccezionali: ogni due settimane arrivava una proposta diversa su come risolvere la scalabilità».

