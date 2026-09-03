Lyudmyla Kozlovska: «Senza privacy non esistono i diritti umani»

C'è una frase, nell'ultima puntata di “A Block with Mir”, pubblicata sul canale Rumble del Plan ₿ Forum, che spiega meglio di ogni teoria perché una donna impegnata da anni nella difesa dei diritti umani sia finita, nel tempo, per occuparsi anche di Bitcoin. La pronuncia Lyudmyla Kozlovska, attivista ucraina, presidente e fondatrice dell'Open Dialogue Foundation, ripercorrendo quello che descrive come il periodo in cui è stata «completamente schiacciata da tre Paesi» e ha dovuto ricostruirsi da capo: «Non sarei riuscita a superare tutta quella persecuzione senza la riservatezza delle comunicazioni e senza la privacy della mia famiglia. Nulla sarebbe stato possibile». Un'esperienza che si somma a quella, ben documentata, dei primi giorni dell'invasione russa dell'Ucraina: come la stessa fondazione ha raccontato in più occasioni, con piattaforme come PayPal, GoFundMe e Wise che avevano bloccato le raccolte della fondazione destinate agli aiuti in Ucraina, fu grazie a Bitcoin che l'organizzazione riuscì a raccogliere fondi in poche ore e a far arrivare già dal secondo giorno giubbotti antiproiettile, caschi e materiale sanitario a Leopoli (Lviv) e a Kiev. Lyudmyla è già nota ai lettori di questa rubrica - qui trovate una nostra intervista del 2023 - ed è tornata a Lugano per ribadire una tesi netta: «Senza privacy non si può parlare di diritti umani».