Il futuro dell'internet immersivo passa da Bitcoin

«Bitcoin è noioso?». La domanda con cui Ryta de Crypt ha aperto il suo intervento alla seconda edizione del Plan ₿ Forum di El Salvador - la conferenza gemella di quella luganese, andata in scena a fine gennaio a San Salvador - è certamente tra le più provocatorie. E la risposta, per certi versi, è affermativa: «Sì, e va bene così, perché deve essere semplice, programmabile e sicuro. Del resto, se fosse troppo complicato per una persona normale, questa tecnologia non avrebbe molto futuro». Ma non per tutti, avverte la designer, attiva da anni nel comparto Bitcoin e in quello delle tecnologie immersive: «Se siete persone creative, o volete costruire cose divertenti, allora dovreste guardare da vicino a Bitcoin, perché può diventare uno strumento incredibilmente utile e versatile».