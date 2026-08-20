Cerca e trova immobili
Segnalaci
Lugano's Plan ₿

Il futuro dell'internet immersivo passa da Bitcoin

Al Plan ₿ Forum di El Salvador, la designer Ryta ha immaginato l'internet che verrà: un mondo sempre più immersivo, in cui visori, sensori e interfacce spaziali diventeranno parte della quotidianità. Con un avvertimento: se non lo costruiremo con protocolli aperti, apparterrà a poche grandi aziende
Il futuro dell'internet immersivo passa da Bitcoin
Lugano's Plan ₿
Il futuro dell'internet immersivo passa da Bitcoin
NEWSBLOG
Rubriche argomentali a pagamento curate da aziende e inserzionisti esterni
Al Plan ₿ Forum di El Salvador, la designer Ryta ha immaginato l'internet che verrà: un mondo sempre più immersivo, in cui visori, sensori e interfacce spaziali diventeranno parte della quotidianità. Con un avvertimento: se non lo costruiremo con protocolli aperti, apparterrà a poche grandi aziende

«Bitcoin è noioso?». La domanda con cui Ryta de Crypt ha aperto il suo intervento alla seconda edizione del Plan ₿ Forum di El Salvador - la conferenza gemella di quella luganese, andata in scena a fine gennaio a San Salvador - è certamente tra le più provocatorie. E la risposta, per certi versi, è affermativa: «Sì, e va bene così, perché deve essere semplice, programmabile e sicuro. Del resto, se fosse troppo complicato per una persona normale, questa tecnologia non avrebbe molto futuro». Ma non per tutti, avverte la designer, attiva da anni nel comparto Bitcoin e in quello delle tecnologie immersive: «Se siete persone creative, o volete costruire cose divertenti, allora dovreste guardare da vicino a Bitcoin, perché può diventare uno strumento incredibilmente utile e versatile».

Un'internet in cui immergersi

Il campo in cui Ryta lavora è quello della "realtà estesa": l'insieme di realtà virtuale, aumentata e mista, tutte tecnologie, queste, che permettono di immergersi in ambienti digitali attraverso visori, guanti e sensori. In particolare, lei si occupa di WebXR: uno standard web che consente di creare e vivere esperienze immersive direttamente attraverso browser compatibili, senza dover passare dagli store di Apple o Meta. Il problema, spiega, è che in quel mondo Bitcoin è quasi assente: «Come fai a pagare mentre indossi un visore? Devi toglierlo, tirare fuori il telefono dalla tasca e compiere tutta una serie di passaggi noiosi. È scomodissimo». Uno spazio ancora tutto da riempire, e per questo decisivo: se nessuno lo occuperà con strumenti aperti e verificabili, finirà in altre mani. «La realtà estesa apparterrà a Meta e ad Apple, e il WebXR sarà praticamente morto».

La manipolazione della percezione

Ed è qui che il ragionamento si fa più inquietante. Nel mondo immersivo, osserva la relatrice, non c'è soltanto ciò che si vede: esistono già tute che restituiscono sensazioni fisiche, guanti, perfino dispositivi capaci di riprodurre o diffondere odori. «Siamo sulla soglia della fusione tra digitale e fisico», sintetizza. Con rischi, secondo Ryta, altrettanto rilevanti: una privacy sempre più ridotta, la possibilità di monitorare una quantità crescente di movimenti e comportamenti e, in prospettiva, persino nuove forme di manipolazione della percezione. «Quando tutti i sensi sono coinvolti, chi può sapere come si potrebbe venire manipolati?». Da qui la lezione che, secondo lei, Bitcoin insegna a chiunque voglia costruire il prossimo internet: nessuna regola imposta dall'alto, nessun padrone. E la frase destinata a restare: «Chi controlla il protocollo, controlla la realtà». La ricetta passa da quattro pilastri - Bitcoin come moneta globale, il WebXR come spazio aperto agli sviluppatori, i protocolli sociali decentralizzati e l'intelligenza artificiale - e da un principio, fondamentale a suo dire: solo protocolli e hardware aperti e codice verificabile. «Bitcoin è il fondamento: è “open”, senza confini e inarrestabile».

Un tema, quello del rapporto tra Bitcoin e altre nuove tecnologie, che tornerà certamente alla quinta edizione del Plan ₿ Forum di Lugano, in programma venerdì 23 e sabato 24 ottobre 2026 al Palazzo dei Congressi. Per ulteriori informazioni e biglietti, visita la pagina ufficiale.Vuoi guardare la versione integrale del panel di Ryta? La registrazione integrale è disponibile sul canale Rumble della manifestazione, insieme a tutti gli altri momenti clou della seconda edizione salvadoregna.

Questo articolo è stato realizzato da Lugano's Plan ₿, non fa parte del contenuto redazionale.
intelligenza artificialerealtà estesarealtà virtualetecnologie immersivewebxr

Sappiamo quanto sia importante condividere le vostre opinioni. Tuttavia, per questo articolo abbiamo scelto di mantenere chiusa la sezione commenti.

Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.

Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.

Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE
Dall’Europa a El Salvador, attraverso Spazio 21
LIVE
LUGANO'S PLAN ₿
1 anno

Dall’Europa a El Salvador, attraverso Spazio 21

Domani al via il Plan ₿ Forum di El Salvador
LIVE
LUGANO'S PLAN ₿
6 mesi

Domani al via il Plan ₿ Forum di El Salvador

Lugano, capitale del futuro: il successo del Plan ₿ Forum
LIVE
CHRISTIAN TRESOLDI
9 mesi

Lugano, capitale del futuro: il successo del Plan ₿ Forum

Plan ₿ Forum: grande successo per l’edizione di El Salvador
LIVE
LUGANO'S PLAN ₿
1 anno

Plan ₿ Forum: grande successo per l’edizione di El Salvador

ULTIME NOTIZIE LUGANO'S PLAN ₿
Dal nord della Nigeria a Bitcoin Core: Abubakar si racconta
LIVE
LUGANO'S PLAN ₿
2 ore

Dal nord della Nigeria a Bitcoin Core: Abubakar si racconta

Caso Coldcard, Zucco: «Il sistema Bitcoin ne uscirà ancora più solido»
LIVE
LUGANO'S PLAN ₿
6 gior

Caso Coldcard, Zucco: «Il sistema Bitcoin ne uscirà ancora più solido»

Torna il Cypher Tank: al via le candidature
LIVE
LUGANO'S PLAN ₿
6 gior

Torna il Cypher Tank: al via le candidature

Quanta energia serve per minare un Bitcoin?
LIVE
LUGANO'S PLAN ₿
2 sett

Quanta energia serve per minare un Bitcoin?

Dal timone di una nave a Bitcoin: chi è Knut Svanholm
LIVE
LUGANO'S PLAN ₿
2 sett

Dal timone di una nave a Bitcoin: chi è Knut Svanholm

Bitcoin USI Club, il "modello Lugano" vola a Tokyo
LIVE
LUGANO'S PLAN ₿
2 sett

Bitcoin USI Club, il "modello Lugano" vola a Tokyo

Bitcoin e adolescenti: come si conquista la “Gen Z”?
LIVE
LUGANO'S PLAN ₿
2 sett

Bitcoin e adolescenti: come si conquista la “Gen Z”?

Il percorso del vincitore del Cypher Tank
LIVE
LUGANO'S PLAN ₿
4 sett

Il percorso del vincitore del Cypher Tank

Privacy: la battaglia per «l'anima di Bitcoin»
LIVE
LUGANO'S PLAN ₿
4 sett

Privacy: la battaglia per «l'anima di Bitcoin»

«A Block with Mir» con Giacomo Zucco, compagno di vita e Bitcoin
LIVE
LUGANO'S PLAN ₿
1 mese

«A Block with Mir» con Giacomo Zucco, compagno di vita e Bitcoin