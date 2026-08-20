Dal nord della Nigeria a Bitcoin Core: Abubakar si racconta

Interessante è anche il racconto attraverso cui si chiarisce come Btrust scelga chi finanziare. Il criterio, spiega l’ospite con un gioco di parole caro ai bitcoiner, è la "proof of work”: «Vogliamo dare la possibilità a persone che hanno già la determinazione e la fame di lavorare su Bitcoin, perché tutto il resto significherebbe dettare agli altri cosa fare». Numeri alla mano, nell'ultimo anno la fondazione ha erogato oltre trenta finanziamenti, metà dei quali direttamente a sviluppatori, per un totale di circa 1,7 milioni di dollari. Spazio, infine, anche al lato più personale: dalla passione per la filosofia - metafisica, etica ed epistemologia su tutte - a quella per il calcio, che gli è valsa in dono da Mir Liponi una maglia del FC Lugano - squadra di cui il progetto Plan ₿ è e sarà leading partner fino al 2029 - personalizzata con il numero 21 e il nome di Satoshi. E, alla domanda su cosa direbbe al suo sé del passato, ha aperto la risposta con due parole: «Ha funzionato». E poi un consiglio: «Continua a restare concentrato e lascia perdere tutti i piccoli dettagli che emergeranno nei prossimi anni».