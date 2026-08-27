Imparare Bitcoin all'università? «È inevitabile»

La parte più concreta dell’intervento è stata però il “manuale” rivolto a chi voglia provare in prima persona a portare Bitcoin all’interno di un ateneo. La ricetta proposta da Rogzy è partire in piccolo: «Il modo migliore è andare lì e dire: “voglio fare un workshop”. A questo tipo di proposta, non possono dire di no». Poi un secondo, un terzo, la nascita di un gruppo studentesco, la ricerca di un docente che creda nel progetto e apra la porta ai vertici dell’ateneo. Da lì, il primo corso. A rendere tutto più semplice è la scelta open source di Plan ₿: lezioni, diapositive e materiali vengono messi a disposizione per essere riutilizzati e adattati, con gran parte dei corsi accessibile gratuitamente e contenuti tradotti in numerose lingue. «Potete distribuirli e non dovete reinventare un programma accademico», ha sintetizzato Rogzy. Con risultati talvolta sorprendenti, come il caso di un educatore in Thailandia che ha costruito un intero percorso universitario mettendo in fila i corsi della piattaforma Plan ₿ Network, «senza dover scrivere neanche una diapositiva». L’obiettivo finale è ambizioso: costruire una vera e propria università Bitcoin, articolata in facoltà. Al momento dell’intervento, la piattaforma contava 47 corsi; l’obiettivo dichiarato era arrivare a 100 entro la fine del 2026 e a circa 200 nel 2027. «Ogni università avrà un programma su Bitcoin, esattamente come tutte hanno un corso di informatica o di sociologia», ha concluso. «È inevitabile: la domanda è soltanto quando».