Il "modello Lugano" conquista Tokyo: «Riscontro positivo, e ora nasce un gemellaggio»

Il momento più fertile, però, è arrivato dopo i saluti ufficiali. Al momento di networking e alla cena successiva - in un ristorante di cucina tipica di Nagasaki - hanno preso parte l'event manager e il community manager della TBB, insieme a docenti, bitcoiner della prima ora («qualche massimalista molto convinto», sorride Ricatto) e agli studenti di un'altra associazione universitaria giapponese, non focalizzata esclusivamente su Bitcoin, ma interessata al tema. «Mi hanno chiesto consigli su come si costruisce e si gestisce un'associazione studentesca. Con loro valuteremo una collaborazione».

Il capitolo più concreto riguarda però proprio la Tokyo Bitcoin Base: nelle prossime settimane sono in programma alcune call per definire i contorni dell'accordo. «Più che una partnership sarà di fatto un gemellaggio», anticipa il manager del Bitcoin USI Club. «Si partirà dalla comunicazione digitale, poi si vedrà come svilupparlo su progetti concreti. Ma il gancio ormai c'è, e ne siamo molto contenti».