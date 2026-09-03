Stablecoin, la scommessa lanciata a El Salvador

Ma è sul terreno quotidiano che i due individuavano l'impatto maggiore. Hines ha raccontato di essere, proprio in quel momento, in trattativa con società di gestione del personale e delle buste paga: «Invece di pagamenti quindicinali, con le stablecoin si potranno pagare i dipendenti ogni giorno. È un cambio di regole per molte persone, soprattutto per chi ha un salario minimo o fa più lavori e ha bisogno che quel reddito arrivi quotidianamente». Vantaggi analoghi, ha sostenuto, avrebbero riguardato le rimesse verso l'estero e i commercianti, costretti ad attendere giorni prima di veder accreditati gli incassi. Una promessa che nei mesi successivi ha effettivamente mosso i primi passi: lo scorso luglio Tether ha infatti guidato un investimento da sette milioni di dollari in Pact Labs, società che sta sviluppando l'infrastruttura per portare USA₮ nelle buste paga statunitensi, in un mercato che muove oltre undicimila miliardi di dollari l'anno.