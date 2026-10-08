Robot, sneakers e politica: i volti nuovi del Forum

Tra i nuovi protagonisti ci sarà anche chi sta provando a portare i robot umanoidi nella vita di tutti i giorni. Si tratta di David Reger, il fondatore e CEO di NEURA Robotics, una società nata nel 2019 a Metzingen, in Germania, e che sviluppa robot "cognitivi", cioè macchine progettate per percepire l'ambiente e lavorare fianco a fianco con le persone. Primogenito di undici fratelli, da giovane ha trascorso un periodo a San Francisco impegnato nel sociale, lontano dalle sirene della Silicon Valley, per poi costruire la propria carriera nell'automazione proprio qui, in Svizzera. Uno dei suoi umanoidi di punta si chiama 4NE-1. Accanto a lui ci sarà un italiano: Daniele Pucci, CEO e cofondatore di Generative Bionics, la società nata dall'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, forte di oltre vent’anni di ricerca sugli umanoidi, dalla quale sono nati iCub e iRonCub3, il robot con cui nel 2025 il team coordinato dallo stesso Pucci ha dimostrato per la prima volta il volo di un umanoide dotato di jet di propulsione. Lo scorso dicembre Generative Bionics ha raccolto 70 milioni di euro e a gennaio ha svelato al CES di Las Vegas GENE.01, il suo primo concept di robot umanoide.



Dagli sneaker bot a una società miliardaria

