Domani al via il Plan ₿ Forum 2026: ecco l’agenda completa dell’evento

Domani mattina, venerdì 23 ottobre, alle 9 in punto Joe Nakamoto salirà sul palco principale per dare avvio all’evento che l'anno scorso, per rispolverare qualche dato, ha attirato in riva al Ceresio oltre 4000 partecipanti arrivati da 64 Paesi. Anche nell’edizione 2026 il programma conta più di cento speaker distribuiti su due giornate. Chi ha già acquistato il biglietto può evitare la coda di domani: la pre-registrazione è aperta oggi dalle 15 alle 19 al Palazzo dei Congressi, dove domani i vari desk saranno attivi dalle 8. Basterà mostrare il codice QR ricevuto via email. Il cuore del Forum sarà come sempre il WAGMI Stage, il palco principale (la sigla, nel gergo della comunità, sta per “We’re all gonna make it”, ce la faremo tutti), dove si alterneranno keynote, panel e confronti diretti. Poi c’è il P2P Stage, location ideale per sviluppare temi più tecnici e imprenditoriali. Due sale, inoltre, sono riservate alle masterclass: la Hal Finney Room, dedicata al primo uomo che ricevette bitcoin da Satoshi Nakamoto nel 2009, e la UTXO Room (dal termine tecnico che indica gli output di transazione non ancora spesi), con sessioni pratiche destinate a chi vuole mettere le mani sul codice o su un wallet. Infine, il Mempool Stage dove i podcaster del settore registreranno le loro trasmissioni davanti al pubblico. I keynote e i panel principali saranno in inglese con traduzione simultanea in italiano (le cuffie verranno distribuite sul posto).

Venerdì: dalle origini all’intelligenza artificiale