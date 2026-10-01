Bitcoin oltre il denaro: un saggio sulla sovranità algoritmica

Pubblicato nella collana De Cifris Koine, promossa dall'associazione italiana di crittografia, il saggio in questione si intitola "Bitcoin oltre il denaro: genealogia tecnopolitica e ambivalenza della sovranità algoritmica". La tesi? Che Bitcoin abbia infranto il «taboo del denaro», ovvero l'idea stessa che la moneta possa essere progettata soltanto da Stati, banche centrali e grandi istituzioni finanziarie. Il passaggio decisivo, secondo Roio, arriva con il blocco finanziario imposto a WikiLeaks tra la fine del 2010 e l'inizio del 2011, che ha reso evidente come i circuiti di pagamento non siano affatto neutrali. «Bitcoin resta una rottura storica perché ha mostrato che denaro, fiducia e coordinamento possono essere ripensati come problemi infrastrutturali», scrive l'esperto. Il saggio, però, non è un'apologia. Parlare di «sovranità algoritmica», precisa Roio, non significa che siano gli algoritmi a esercitare autonomamente il potere, ma che alcune funzioni, tradizionalmente sovrane, vengono ricollocate all'interno di infrastrutture programmabili, attraverso protocolli, regole tecniche e incentivi. E proprio perché il potere si sposta, può anche concentrarsi in forme nuove: nello sviluppo del software, nel mining, nelle infrastrutture di accesso o nella proprietà delle risorse. «La decentralizzazione non coincide dunque con la democratizzazione», avverte l'autore, che individua nella leggibilità del codice, nella possibilità di contestare le regole e nella partecipazione alcune delle condizioni perché queste infrastrutture possano restare effettivamente aperte. Non a caso, il banco di prova scelto per chiudere l'analisi è proprio Lugano, con l'ecosistema MyLugano e il token LVGA.



Non solo Roio

