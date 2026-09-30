Biglietti Plan ₿ Forum, ultime ore per approfittare del miglior prezzo
Dalle 16:00 di giovedì 1° ottobre, partecipare alla quinta edizione della più importante conferenza Bitcoin d'Europa costerà 249 CHF anziché 199 CHF. L'evento, in programma venerdì 23 e sabato 24 ottobre a Lugano, accoglierà oltre cento speaker da tutto il mondo.
Chi ha in programma di partecipare all'edizione 2026 del Plan ₿ Forum di Lugano ha tempo fino alle 16:00 di domani, giovedì 1° ottobre, per assicurarsi il Peer Ticket a 199 CHF: superata quella soglia, infatti, il prezzo salirà a 249 franchi. Come è noto a chi ha familiarità con la principale conferenza Bitcoin in Europa, il costo dei biglietti dell'evento segue infatti una logica ormai strutturata negli anni: cresce per scaglioni progressivi con l'avvicinarsi della rassegna, premiando chi si muove in anticipo, scegliendo subito di rimanere fedele alla manifestazione.
Il Peer Ticket dà accesso completo alle due giornate di conferenza: keynote e panel del palco principale, masterclass e workshop nelle altre sale, Bitcoin Art Gallery, aree espositive di startup e sponsor, sistema di networking one-to-one e party di chiusura. Restano disponibili anche le altre formule: il Cyber Punk Ticket a 2.999 CHF, che aggiunge check-in VIP, posti in prima fila, pasti esclusivi con i relatori in entrambe le giornate, nonché accesso alla lounge riservata; e ancora il biglietto per studenti (a 99 franchi), ottenibile presentando un indirizzo email universitario e la prova dell'iscrizione presso un istituto riconosciuto; e infine la formula "Combo" che, invece, comprende l'accesso anche per il Forum di El Salvador, la conferenza gemella di quella luganese, giunta, oltreoceano, alla sua terza edizione, che si terrà alla fine di gennaio 2027.
Le due offerte premium: dieci giorni con un solo biglietto
A queste si aggiungono due formule pensate per chi vuole vivere l'intera Plan ₿ Week, la rassegna di eventi collaterali in programma dal 19 al 28 ottobre. Il Golden Ticket, a 1.999 franchi, comprende anche il Peer Ticket del Forum e dà accesso a entrambe le giornate del Cypher Tank, a una sessione del Podcast Behind the Scenes, alle tre serate all'Underground Disco Club con open bar illimitato, a un ingresso alla palestra del PoW.space, a un trattamento riservato durante il Satoshi Spritz Speciale del 22 ottobre e alla cena conclusiva al Bitcoin Hotel di Brusimpiano. Chi preferisce salire di categoria può, invece, optare per il bundle da 3.999 franchi, identico nei contenuti ma con il Cyber Punk al posto del Peer, che in questa formula costa circa mille franchi in meno rispetto all'acquisto separato dei due biglietti.
Cosa aspettarsi dalla quinta edizione
L'appuntamento, quindi, è per venerdì 23 e sabato 24 ottobre presso Palazzo dei Congressi, Villa Ciani e Asilo Ciani. L'asticella, dopo un'edizione 2025 chiusa con oltre quattromila partecipanti da sessanta Paesi e il tutto esaurito, è fissata piuttosto in alto. Tra i nomi degli speaker già confermati, figurano alcuni tra i big assoluti del settore, come Paolo Ardoino, CEO di Tether; Adam Back, CEO di Blockstream, citato nel white paper di Bitcoin; Elizabeth Stark, CEO e co-fondatrice di Lightning Labs; e ancora Roy Sheinfeld, Stephan Livera, BTC Sessions e tanti altri tra i profili più noti dell'ecosistema connesso all'invenzione di Satoshi Nakamoto. La conferenza si terrà integralmente in inglese, con traduzione simultanea in italiano per keynote e panel principali. Attorno al Forum, come ormai da tradizione, ruoteranno poi gli eventi collaterali della Plan ₿ Week e i workshop gratuiti in italiano di Spazio 21.
Per chi ha in programma di partecipare al Plan ₿ Forum, insomma, il momento di decidere è adesso: dopodomani lo stesso biglietto costerà cinquanta franchi in più.
I Peer Ticket, al miglior prezzo disponibile fino alle 16:00 di domani, sono acquistabili sul sito ufficiale della conferenza.
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