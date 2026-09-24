Il potenziale di Bitcoin ancora inespresso, secondo Sheinfeld

Il cuore della puntata è il tema della sua lezione alla Summer School: in breve, l'utilità di Bitcoin. «Quando dico che voglio che venga usato come mezzo di scambio, la gente mi risponde: "Ok, quindi posso comprare un caffè in bitcoin". No, in realtà non è quella la vera utilità di Bitcoin». Mir, in quel frangente, ribatte con un velo di ironia raccontando di aver vissuto undici giorni pagando esclusivamente in bitcoin a Lugano, dopo essersi vista bloccare il suo conto dalla banca. Ma lui, a quel punto, insiste: «Se ogni volta che qualcuno fa una transazione in bitcoin sembra un mezzo miracolo, sei ancora in una fase molto, molto iniziale». E, per rincarare la dose, ricorre all’analogia con la fotocamera digitale, tecnologia che, a suo modo di vedere, ha cambiato davvero le abitudini delle persone solo quando è finita dentro gli smartphone: nessuno fotografa più un piatto per metterlo in un album, ma per condividerlo. Allo stesso modo, il trasferimento di valore potrebbe entrare nella vita quotidiana in forme, oggi, inimmaginabili. «Bitcoin ha il potenziale di fare per il valore ciò che internet ha fatto per l'informazione».

