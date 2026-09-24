Il potenziale di Bitcoin ancora inespresso, secondo Sheinfeld
Nella nuova puntata del podcast A Block with Mir, il CEO di Breez racconta il suo ingresso nel mondo Bitcoin attraverso il Lightning Network e spiega perché la vera utilità dell’invenzione di Satoshi risiede nella sua capacità di trasformare il modo in cui trasferiamo valore.
Nella nuova puntata del podcast A Block with Mir, il CEO di Breez racconta il suo ingresso nel mondo Bitcoin attraverso il Lightning Network e spiega perché la vera utilità dell’invenzione di Satoshi risiede nella sua capacità di trasformare il modo in cui trasferiamo valore.
Si presenta con qualche minuto di ritardo, ma con una giustificazione che a Lugano nessuno si sentirebbe di contestare: un pranzo memorabile, culminato in un sashimi di wagyu svizzero. Così si apre la nuova puntata di "A Block with Mir", il format ideato da Mir Liponi - Head of Cypher Tank per Plan ₿ Lugano - in cui intervista i protagonisti dell'ecosistema. Ospite, stavolta, è Roy Sheinfeld, cofondatore e CEO di Breez, tra le aziende pioniere del Lightning Network, la rete di secondo livello costruita su Bitcoin che permette di effettuare pagamenti rapidi e, generalmente, con commissioni molto contenute. La conversazione è stata registrata durante la Plan ₿ Summer School, dove Sheinfeld figurava tra i docenti.
Il ponte tra tecnica e business
Sviluppatore, uomo d'azienda o entrambe le cose? Alla domanda di Mir, Sheinfeld risponde con disarmante semplicità: «Faccio quello che serve, nient’altro». Il suo ingresso nel mondo Bitcoin risale a cavallo tra il 2017 e il 2018, contestuale, non a caso, proprio alla nascita di Lightning. Ed è in quel momento che lascia un lavoro redditizio fuori dal mondo Bitcoin, Sheinfeld, con un obiettivo preciso: contribuire all’evoluzione di Bitcoin da semplice riserva di valore a moneta d'uso quotidiano. Prima c'era da colmare un vuoto tecnico; con la progressiva maturazione di Lightning e della stessa Breez, invece, il suo ruolo si è spostato sempre più verso la guida dell'azienda. Ed è proprio questa figura di raccordo, secondo l’intervistato, a mancare di più in un settore ancora dominato dagli sviluppatori: «Abbiamo bisogno di designer, di persone che si occupino di prodotto e, tra l'altro, di molte più donne».
Oltre il caffè pagato in bitcoin
Il cuore della puntata è il tema della sua lezione alla Summer School: in breve, l'utilità di Bitcoin. «Quando dico che voglio che venga usato come mezzo di scambio, la gente mi risponde: "Ok, quindi posso comprare un caffè in bitcoin". No, in realtà non è quella la vera utilità di Bitcoin». Mir, in quel frangente, ribatte con un velo di ironia raccontando di aver vissuto undici giorni pagando esclusivamente in bitcoin a Lugano, dopo essersi vista bloccare il suo conto dalla banca. Ma lui, a quel punto, insiste: «Se ogni volta che qualcuno fa una transazione in bitcoin sembra un mezzo miracolo, sei ancora in una fase molto, molto iniziale». E, per rincarare la dose, ricorre all’analogia con la fotocamera digitale, tecnologia che, a suo modo di vedere, ha cambiato davvero le abitudini delle persone solo quando è finita dentro gli smartphone: nessuno fotografa più un piatto per metterlo in un album, ma per condividerlo. Allo stesso modo, il trasferimento di valore potrebbe entrare nella vita quotidiana in forme, oggi, inimmaginabili. «Bitcoin ha il potenziale di fare per il valore ciò che internet ha fatto per l'informazione».
Una malattia, poi la svolta
C'è anche un passaggio personale. Nel 2017, quando era cofondatore e CTO di una startup di software per aziende, a Sheinfeld viene diagnosticata la malattia di Crohn, che lo costringe a fermarsi per sei mesi. Un campanello d'allarme che lo porta a interrogarsi sul proprio ruolo nel mondo e a unire i puntini con Bitcoin, che seguiva dal 2013. «Ho ricevuto un dono», dice oggi. «Ogni giorno mi sveglio con il sorriso sulle labbra». Il finale è più leggero: Mir confessa che la storica app di Breez con lei tende a fare le bizze. Sheinfeld ammette i limiti di quella prima generazione dell'app e indica in Misty Breez, basata su un'architettura più recente, la direzione intrapresa dal progetto: un'esperienza più affidabile, pur con alcuni compromessi in termini di fiducia, coerente con la sua visione di Lightning come “linguaggio comune” capace di collegare diverse sottoreti.
Gli episodi sono disponibili sul canale Rumble del progetto Plan ₿.
Di Lightning Network e pagamenti in bitcoin si parlerà anche al Plan ₿ Forum, che tornerà a Lugano, con la sua quinta edizione, venerdì 23 e sabato 24 ottobre prossimi: tra gli speaker già confermati figura anche Roy Sheinfeld. Per ulteriori informazioni e per acquistare i biglietti, visita la pagina ufficiale.
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