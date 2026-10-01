Cypher Tank, record di candidature: ben 175 per soli 12 posti

C'è poi - ed è la novità più rilevante dell’edizione 2026 - un capitolo che riguarda da vicino chi vive a Lugano e dintorni. Quest'anno, su iniziativa della Fondazione Plan ₿, si è voluto dare vita ad un “canale” riservato ai progetti italofoni, per dare un accento particolare al territorio ticinese e, più in generale, all'area di lingua italiana. La ragione, a guardare con maggiore profondità i dettagli di questa iniziativa, è più concreta di quanto possa apparire ad un primo impatto: i premi del Cypher Tank vengono erogati in servizi da utilizzare a Lugano - in una chiara ottica di valorizzazione del territorio -, ed è più semplice metterli a frutto (o semplicemente trasferirsi nella città del Ceresio) per chi questa realtà la vive già da vicino, alimentando un circolo virtuoso tra startup ed ecosistema locale. Sono ventotto le candidature arrivate per questa specifica categoria. Otto di questi progetti si sfideranno mercoledì 14 ottobre negli spazi del Dagorà, l'hub di via Pietro Peri, nel centro di Lugano . I concorrenti avranno tre minuti per presentare il progetto, a seguire arriveranno le domande dei giudici e il voto. In palio ci sono due posti, uno for-profit e uno non-profit, con accesso diretto alla finale.

