«A Block with Mir», Spinosa racconta il post Cypher Tank

Doefin, sei mesi dopo il Cypher Tank



Il progetto con cui Spinosa ha conquistato il podio si chiama Doefin. Si tratta di una piattaforma che permette di negoziare on-chain strumenti derivati legati all'hashrate – la potenza di calcolo complessiva della rete Bitcoin – e alla sua difficulty e, come spiega lo stesso Matteo, «senza rischio di controparte». In sostanza, anche chi non possiede alcuna infrastruttura fisica può così prendere posizione sull'andamento della potenza della rete, mentre i miner possono disporre di uno strumento per proteggersi dalle oscillazioni dei propri ricavi. A distanza di mesi dalle riprese della web series - che tra l’altro tornerà nelle prossime settimane per una seconda edizione che ha attirato 175 candidature da 34 paesi diversi - l'intervistato ha tracciato un bilancio incoraggiante: il lancio della piattaforma previsto di lì a poco, una pipeline di miner pronti a operare, gestori patrimoniali e investitori interessati a offrire copertura e un round di finanziamento in fase avanzata.