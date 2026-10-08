«A Block with Mir», Spinosa racconta il post Cypher Tank
Nella nuova puntata del podcast condotto da Mir Liponi, il fondatore di Doefin e secondo classificato della prima stagione del Cypher Tank racconta come è cresciuto il suo progetto dopo la web series, cosa conta più del premio in denaro e perché si trasferirebbe a Lugano.
Nella nuova puntata del podcast condotto da Mir Liponi, il fondatore di Doefin e secondo classificato della prima stagione del Cypher Tank racconta come è cresciuto il suo progetto dopo la web series, cosa conta più del premio in denaro e perché si trasferirebbe a Lugano.
Nuovo set, nuovo ospite. La puntata più recente di "A Block with Mir" – il format in cui Mir Liponi, Head of Cypher Tank per Plan ₿ Lugano, intervista i protagonisti dell'ecosistema Bitcoin – ha “battezzato” la Expo Room del PoW.space. Per l'occasione l’ospite di turno è Matteo Spinosa, che fino a poco tempo fa, scherza Mir, era ricordato come «l'uomo delle banche», mentre oggi è soprattutto il secondo classificato della prima stagione del Cypher Tank, per la quale ci sono state ben 159 candidature. La conversazione, registrata lo scorso aprile, si apre con la simpatica battuta che lo ha reso celebre davanti ai giudici, gli honey badgers di Cypher Tank: pronto per il podcast? «Sì, sono qui per vincere».
Doefin, sei mesi dopo il Cypher Tank
Il progetto con cui Spinosa ha conquistato il podio si chiama Doefin. Si tratta di una piattaforma che permette di negoziare on-chain strumenti derivati legati all'hashrate – la potenza di calcolo complessiva della rete Bitcoin – e alla sua difficulty e, come spiega lo stesso Matteo, «senza rischio di controparte». In sostanza, anche chi non possiede alcuna infrastruttura fisica può così prendere posizione sull'andamento della potenza della rete, mentre i miner possono disporre di uno strumento per proteggersi dalle oscillazioni dei propri ricavi. A distanza di mesi dalle riprese della web series - che tra l’altro tornerà nelle prossime settimane per una seconda edizione che ha attirato 175 candidature da 34 paesi diversi - l'intervistato ha tracciato un bilancio incoraggiante: il lancio della piattaforma previsto di lì a poco, una pipeline di miner pronti a operare, gestori patrimoniali e investitori interessati a offrire copertura e un round di finanziamento in fase avanzata.
«Non c'è solo il denaro»
Il passaggio più interessante riguarda, però, ciò che accade a telecamere spente. Dopo il Cypher Tank, racconta Spinosa, si è aperto un dialogo con Plan ₿ e con Fulgur Ventures, scandito da presentazioni a potenziali partner, supporto nel marketing e nelle relazioni con la stampa. «Non c'è solo il denaro che riceviamo grazie al Cypher Tank, ma anche servizi di accelerazione che vanno dagli spazi di lavoro alla partecipazione a questo podcast, fino a una maggiore visibilità», sintetizza. Era esattamente l'obiettivo, conferma Mir, che dei concorrenti della prima edizione dice sorridendo: «Sono le nostre “cavie”». E alla domanda su quale altro progetto in gara nella prima edizione finanzierebbe, l'ospite sceglie Blitz, per la passione del suo giovane fondatore, capace di costruirsi da solo la rete di relazioni necessaria: «Uno startupper vale quanto la sua rete».
Lugano, i fumetti e una cena con Jack Mallers
C'è spazio, ovviamente, anche per la “capitale Bitcoin europea”, nel corso dell’intervista. Quella Lugano di cui Spinosa apprezza la tranquillità, la sicurezza, una mentalità aperta a ogni età e una comunità di bitcoiner curiosa, che ha toccato con mano anche quando ha presentato il progetto nel corso di un evento di Accademia S₿AM. L'unico difetto? «Non si trovano Tex e Dylan Dog: per i fumetti italiani tocca guidare venti minuti e passare il confine. Poco male, però, sottolinea l’ospite: «Amo Lugano. È sicuramente un posto in cui prenderei in considerazione di trasferirmi». Infine, la domanda a sorpresa: con quale fondatore andrebbe a cena? «Jack Mallers, senza dubbio», risponde. «Non sono d'accordo al cento per cento con quello che dice, ma al 98 sì».
La puntata integrale con ospite Matteo Spinosa è disponibile, insieme alle altre già pubblicate in precedenza, sul canale Rumble del progetto Plan ₿.
Di startup Bitcoin, peraltro, si tornerà a parlare a Lugano tra poche settimane: venerdì 23 e sabato 24 ottobre con la quinta edizione del Plan ₿ Forum e, subito dopo, il 26 e 27 ottobre, con le registrazioni della seconda stagione del Cypher Tank.
Per ulteriori informazioni e per acquistare i biglietti visita la pagina ufficiale.
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