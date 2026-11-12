Plan ₿ Week 2026: «Un’esperienza straordinaria»
Una trentina di iniziative in sedici sedi, eventi presi d’assalto nonostante il mercato in frenata e lo speciale Satoshi Spritz che ha riempito piazza Cioccaro: il bilancio sulla rassegna appena conclusa.
Una trentina di iniziative in sedici sedi, eventi presi d’assalto nonostante il mercato in frenata e lo speciale Satoshi Spritz che ha riempito piazza Cioccaro: il bilancio sulla rassegna appena conclusa.
Le conferenze Bitcoin, si sa, possono risentire, eccome, del contesto temporale in cui vengono organizzate. Le dinamiche “esterne” finiscono, spesso, per pesare su numeri, qualità della proposta, percezione e quindi feedback del pubblico. Lugano, però, anche quest’anno ha fatto eccezione. In una stagione in cui il grande pubblico si è un po’ raffreddato rispetto al fenomeno Bitcoin, la Plan ₿ Week ha messo in fila una trentina di appuntamenti in sedici sedi diverse - dal LAC alla SUPSI, dall’USI alla Camera di Commercio, fino a piazza Cioccaro (ancora una volta gremita) - e in più di un’occasione gli organizzatori si sono trovati costretti a lasciare qualcuno fuori dalla porta. Il segreto? Intanto un pubblico di sviluppatori, ricercatori e addetti ai lavori, più interessati a ciò che si costruisce su Bitcoin che alle oscillazioni del suo prezzo.
Ma il successo della rassegna porta, prima di tutto, la firma di chi lo ha costruito: una macchina organizzativa che trasuda passione, dedizione e una conoscenza profonda del territorio e della sua community, capace di tenere insieme decine di realtà diverse sotto un’unica regia. A guidarla, tra gli altri, c’era S₿AM, Head of Ecosystem di Plan ₿, anima dell’Accademia e dei Satoshi Spritz luganesi, gli aperitivi del lunedì che da tempo fungono da punto d’incontro per i bitcoiner locali e non solo. Con lui abbiamo ripercorso questi dieci giorni intensi, dalla giornata dedicata alla sicurezza - nata come risposta a quella che lui stesso chiama «apocalisse AI» - al coinvolgimento delle università luganesi.
Dieci giorni, sedici sedi, una trentina di appuntamenti. Com’è andata la Plan ₿ Week 2026?
«Stupendamente. In un periodo in cui tante conferenze Bitcoin hanno registrato un calo veramente significativo delle presenze, in questo bear market - percepito come tale o effettivo -, abbiamo goduto di una partecipazione pazzesca. Anche perché abbiamo scelto, soprattutto su certi eventi, di tenere un target abbastanza mirato: persone interessate all’aspetto tecnico di Bitcoin e non alla price action. Un pubblico, insomma, non di turisti di Bitcoin, ma di veri bitcoiner».
Quindi curva in crescita nonostante tutto…
«Paradossalmente abbiamo organizzato e ricevuto richieste di organizzazione per molti più eventi rispetto all’anno scorso. E questo non ha diluito la partecipazione, anzi: ci sono stati eventi in cui quasi non sapevamo dove mettere le persone».
Per esempio?
«Il Bitcoin Red Team, pensato per un pubblico specialistico, interessato alla cybersecurity. Hanno aderito talmente tante persone che alcuni li abbiamo dovuti lasciare fuori dal PoW.space di Contrada di Sassello, e l’hub stesso è stato invaso dai massimi esponenti di Bitcoin dal punto di vista tecnico. È stata la prima occasione, dopo l'apocalisse AI, per riunirli tutti e farli parlare nella stessa stanza».
Cosa è emerso dalla giornata dedicata alla sicurezza, tra il Red Team e Securing Bitcoin di BitVault?
«Sicurezza e privacy sono due tematiche fondamentali per Bitcoin alle quali, per abitudine, tendiamo sul lungo periodo a dare poco peso. L’apocalisse AI di quest’estate ha rimescolato le carte producendo un nuovo interesse. A mio parere è stata al tempo stesso la pagina più bella e la più brutta della storia di Bitcoin. La più brutta perché è stato uno dei periodi peggiori per numero di attacchi ai protocolli costruiti su Bitcoin e per i fondi rubati. La più bella perché, a seguito di queste dinamiche, sono sorte iniziative proprio come il Bitcoin Red Team, che non hanno chiesto il permesso a nessuno, né fondi e hanno adottato il classico comportamento da bitcoiner: just do things. Si sono messi insieme spontaneamente e hanno creato un movimento per fare hardening - il rafforzamento della sicurezza, ndr - di tutti i protocolli su Bitcoin».
La grande scommessa di quest’anno era «invadere» la città. Ha funzionato?
«È stata in parte una scommessa, ma anche una necessità: siamo stati bombardati di richieste. Organizzando noi stessi molti eventi ci siamo trovati a dover utilizzare spazi più grandi, e il quantitativo di richieste ha fatto sì che molti eventi si siano svolti simultaneamente: giocoforza, dovevamo trovare più location a Lugano, oltre al PoW.space. È un segnale bellissimo, perché vuol dire che il progetto Plan ₿ sta proprio crescendo. Stiamo riuscendo a far capire all’ecosistema Bitcoin che Lugano is the place to ₿e durante tutto l’anno, ma che durante il mese di Ottobre una visita a Lugano è davvero irrinunciabile».
Molti appuntamenti, infatti, erano organizzati da realtà esterne. Come avete gestito una regia così ampia?
«Abbiamo tre tipologie di eventi: quelli organizzati da noi, quelli in cui abbiamo aiutato l’organizzazione e quelli non organizzati da noi ma i cui promotori ci hanno contattato per chiedere di essere inseriti nel palinsesto. Per questi ultimi la condizione fondamentale era che fossero eventi Bitcoin, in linea con la direzione dell’intero palinsesto. Abbiamo mantenuto una supervisione complessiva, per creare un programma omogeneo, nonostante fosse coinvolta una macchina molto più ampia e non interamente diretta da noi. Ed è un bel messaggio anche per l’anno prossimo: c’è la possibilità di essere aiutati da una squadra locale che ha già tutte le competenze necessarie».
All’“Academic Day" è stato presentato lo Scientific Bitcoin Institute, all’USI si è parlato di banche e Bitcoin. Quanto pesa la dimensione accademica?
«Siamo riusciti ad avere in palinsesto le università del Luganese, SUPSI e USI, oltre alla Franklin Switzerland. Questo ha permesso di portare molti docenti anche da istituti internazionali: abbiamo avuto, per esempio, docenti della Stanford University. E questi appuntamenti sono molto importanti come ponte tra tutte le attività che vengono costruite dal basso e quelle istituzionali».
Tra le novità c’era il Golden Ticket…
«È stato un esperimento molto simpatico, per capire se ci fossero persone interessate a comprare l’intera esperienza. È sicuramente una cosa da ripetere, perché diventerà sempre più stretta la relazione tra quanto avviene in città e le iniziative del Plan ₿. ».
È stato rilanciato il motto «Lugano is the place to ₿uild». Hai captato nuovi segnali in questa direzione?
«Paradossalmente, in anni come questo, in cui il pubblico generalista è un pochino meno interessato a Bitcoin e lo sono molto di più i tecnici, è stato proprio il momento perfetto per puntare su “Lugano is the place to ₿uild”. Proprio negli eventi destinati agli esperti e agli imprenditori è emerso molto interesse per la relocation, personale o aziendale, e sono già nate tante collaborazioni».
Un momento che incarna lo spirito di questa edizione?
«Il nostro Satoshi Spritz Speciale è stato di una goduria pazzesca: una grandissima soddisfazione. Anche quest’anno siamo riusciti a riempire completamente piazza Cioccaro. È sempre un momento straordinario vedere la community locale, quella internazionale e i mostri sacri, i Bitcoin OG, che interagiscono liberamente in una piazza, sorseggiando il loro aperitivo».
Un appuntamento che, va ricordato, nasce in modo del tutto informale.
«Io sostanzialmente indosso due “cappelli”: uno formale, come Head of Ecosystem di Plan ₿, e uno completamente informale, come facilitatore della community locale. Contattiamo gli sponsor, che pagano direttamente gli esercenti per offrire qualcosa alla community. Così si crea un’atmosfera super conviviale, di massimo supporto al networking».
Sguardo al futuro: cosa cambieresti per la Plan ₿ Week 2027?
«Stiamo già pianificando i prossimi passi. Questa è stata una delle prime edizioni in cui si è sviluppata la dinamica del “Come to the Forum, stay for the Week”: abbiamo infatti conosciuto tante persone che hanno cambiato il volo apposta per restare fino agli eventi finali. Con una comunicazione ancora più puntuale, che copra l’intero palinsesto, vorremmo strutturare ulteriormente questa dinamica e abituare i bitcoiner a programmarsi una settimana o ancora meglio 10 giorni di vacanza a Lugano».
Qualche idea concreta?
«Mi piacerebbe sviluppare una serie di pacchetti, non solo con le strutture ricettive, come già facciamo per gli speaker, ma anche per attività ricreative, coinvolgendo al massimo l’intera città. Un bitcoiner dovrebbe poter arrivare a Lugano, selezionare tutte le esperienze desiderate, metterle in un carrello finale, pagare in sats e ritrovarsi in automatico la sua Plan ₿ Week organizzata. Non solo gli eventi, quindi, ma anche ristoranti e alloggio. Un’esperienza “all inclusive”, per godere al massimo della nostra bellissima città, senza pensieri».
Un bilancio finale?
«Estremamente positivo. La prima volta che si è tenuta la Plan ₿ Week, circa due anni fa, è partita da conversazioni su dei gruppi Telegram; l’anno scorso siamo riusciti a creare una piattaforma ufficiale, il sito planbweek.com; quest’anno il format si è consolidato e ha funzionato veramente molto bene. Feedback super positivi, esperienza straordinaria, team spettacolare: non posso chiedere di più».
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