Plan ₿ Week 2026: «Un’esperienza straordinaria»

«Sicurezza e privacy sono due tematiche fondamentali per Bitcoin alle quali, per abitudine, tendiamo sul lungo periodo a dare poco peso. L’apocalisse AI di quest’estate ha rimescolato le carte producendo un nuovo interesse. A mio parere è stata al tempo stesso la pagina più bella e la più brutta della storia di Bitcoin. La più brutta perché è stato uno dei periodi peggiori per numero di attacchi ai protocolli costruiti su Bitcoin e per i fondi rubati. La più bella perché, a seguito di queste dinamiche, sono sorte iniziative proprio come il Bitcoin Red Team, che non hanno chiesto il permesso a nessuno, né fondi e hanno adottato il classico comportamento da bitcoiner: just do things. Si sono messi insieme spontaneamente e hanno creato un movimento per fare hardening - il rafforzamento della sicurezza, ndr - di tutti i protocolli su Bitcoin».