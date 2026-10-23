Si apre il Plan ₿ Forum, Foletti: «Dobbiamo essere padroni delle nostre vite»

Parola al sindaco, intanto, che è partito da un’esperienza personale che ha rimarcato il principio cardine dei pagamenti tramite valute digitali in un contesto in cui ormai da tempo è possibile fare acquisti in Bitcoin, USD₮ e LVGA in centinaia di attività commerciali che coprono le più disparate categorie merceologiche: «Lugano è forse una delle poche città al mondo dove si può vivere per una settimana pagando tutto in Bitcoin: dal parrucchiere al branzino, dalla spesa al supermercato ai prodotti in farmacia. Praticamente puoi acquistare tutto». Poretti ha messo in fila i risultati, a cominciare dalla visibilità: «Lugano oggi è sulla mappa dell’innovazione finanziaria a livello mondiale». Poi i numeri più nel dettaglio: dal lancio del Plan ₿ si sono insediate in città oltre 150 aziende attive nel settore della blockchain, mentre quasi 500 attività economiche accettano pagamenti anche in criptovalute. «E come vedete, la tecnologia funziona». Nel bilancio tracciato Poretti ha richiamato anche il consolidamento della Plan ₿ Summer School, le collaborazioni con il mondo accademico e il ruolo del PoW.space, luogo fisico d’incontro e sviluppo dell’ecosistema.

Dal Lago ha allargato la visuale complessiva puntando sulle cifre dei pagamenti. Nel 2024 le transazioni in Bitcoin e USD₮ sono state circa 7.000, per un volume vicino ai 300.000 franchi. Ancora più diffuso il LVGA, il token della Città legato al cashback offerto dai commercianti: circa 54.000 download dell’app, 15.000 utenti verificati, un milione e mezzo di franchi di volume all’anno e oltre 10.000 transazioni al mese. Un percorso non privo di ostacoli, ha ammesso, ma per certi versi prevedibile considerato che «l’esperienza d’uso dei pagamenti è un campo davvero complesso, perché si vanno a toccare le abitudini delle persone».