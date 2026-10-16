Successo per la versione italofona del Cypher Tank: «Progetti di qualità altissima»

Sulla stessa linea di Liponi anche S₿AM, Plan ₿ head of ecosystem e principale animatore della community Bitcoin in riva al Ceresio, che era tra i componenti della giuria chiamata a valutare i progetti. Intervistato a conclusione dell’evento ha voluto evidenziare il «livello molto alto dei progetti, al punto che c’è stata abbastanza difficoltà nel processo di valutazione che ha coinvolto i giudici». Evidenziando che «quando succede questo, chiaramente è sintomatico di grande qualità». Tra le proposte rimaste fuori, ad esempio, ha voluto citare “Barattolo”, idea piazzatasi al secondo posto tra i non-profit - «francamente tra le mie preferite», un progetto con cui – ha anticipato – potrebbe anche nascere una collaborazione al Plan ₿ Expo, lo spazio aperto nel centro di Lugano. Grande apprezzamento per BitVault, iniziativa dedicata alla sicurezza della custodia personale di bitcoin: «Specialmente in questo periodo di attacchi fisici e alla self-custody di bitcoin, un tema assolutamente caldo e cruciale», ha sottolineato S₿AM, che ha ammesso di essere «quasi dispiaciuto di aver dovuto contribuire a scegliere solamente due vincitori». Il contesto italofono? Può sembrare ristretto, ma «in realtà è un bacino da cui attingere veramente tanti progetti interessanti», anche perché la community di lingua italiana, tra Ticino e Italia, è «notoriamente molto forte su bitcoin e “privacy focus”». L’obiettivo, intanto, rimane quello di trasformare Lugano non solo nel «place to ₿e», ma anche nel «place to ₿uild» in chiave Bitcoin, attirando risorse e persone che vogliono lavorare e fare impresa in questo settore. E il pubblico italofono, prosegue, «è notoriamente quello che si sposta molto più facilmente su Lugano». Anche perché, ricorda, «a Lugano abbiamo un volume importante di aziende che sono state avviate da italiani che non vedevano di buon grado sistemi burocratici troppo complessi tipici dell’Unione Europea e che si sono trasferiti a Lugano proprio per fare impresa».