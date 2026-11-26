La via d’uscita, secondo Buus, passa dalle tecnologie peer-to-peer, in cui due dispositivi comunicano direttamente tra loro senza intermediari. Eliminare i server centrali, ha spiegato, significa eliminare i costi, il controllo e appunto i “fossati”: un modello difficile da proporre a chi cerca investitori, ma che permette di costruire prodotti pensati per migliorare la vita delle persone. È il caso della già citata Keet, che oggi conta milioni di utenti, che può funzionare anche via Bluetooth in assenza di connessione e la cui interfaccia diventerà open source all’inizio del prossimo anno. Ed è anche il caso di QVAC, l’intelligenza artificiale “local first” di Tether, alla quale Buus ha contribuito: un’AI che gira sui dispositivi già di proprietà delle persone, senza consegnare i dati a nessuno. «Le ho confidato i miei pensieri più intimi e i miei segreti più oscuri, perché so che è locale», ha raccontato. Tutto gratuito e open source - o in procinto di diventarlo - con una filosofia precisa: «Nell’analogia feudale, ci piace costruire cose per il 95% delle persone, quelle che fanno il lavoro, non per il 5% che vive nel castello».

Il finale è sfociato in un appello rivolto ad ogni persona in platea, che ha invitato a chiedersi ogni mattina che cosa si vuole fare della propria vita. «Non voglio essere un servo digitale», ha confessato il programmatore danese. «Voglio contribuire a costruire il futuro di cui abbiamo bisogno per essere individui sovrani».