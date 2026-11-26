Mathias Buus: «Non voglio essere un servo digitale»
Sul palco principale del Plan ₿ Forum 2026, il CEO di Holepunch ha usato la storia medievale per raccontare il feudalesimo digitale a cui oggi ci costringono le grandi piattaforme - dall’intelligenza artificiale ai social - e ha indicato nelle reti peer-to-peer la via per riconquistare la sovranità.
Sul palco principale del Plan ₿ Forum 2026, il CEO di Holepunch ha usato la storia medievale per raccontare il feudalesimo digitale a cui oggi ci costringono le grandi piattaforme - dall’intelligenza artificiale ai social - e ha indicato nelle reti peer-to-peer la via per riconquistare la sovranità.
Nel Medioevo, i contadini pagavano l’affitto ai signori feudali per poter coltivare la terra. Oggi foraggiamo ogni mese le grandi aziende tecnologiche per accedere alle nostre stesse fotografie, e per qualche ragione lo chiamiamo progresso digitale. Con questa immagine, nel pomeriggio della prima giornata del Plan ₿ Forum, venerdì 23 ottobre scorso, Joe Nakamoto ha introdotto sul WAGMI Stage del Palazzo dei Congressi il keynote “Escaping the Digital Dark Age: From Digital Feudalism to Sovereign Networks”, che avrebbe visto protagonista Mathias Buus. Programmatore danese - co-fondatore e CEO di Holepunch, la società sostenuta da Tether e Bitfinex che sviluppa tecnologie peer-to-peer - e tra le menti dietro Keet, l’app di messaggistica che mette in contatto le persone senza passare da server centrali.
Buus è ormai un volto familiare del Forum, appuntamento al quale non è mai mancato sin dagli esordi della rassegna, nel 2022. In quest’occasione, con il Forum giunto alla sua quinta edizione, ha voluto sfruttare la ribalta del palco principale della conferenza per condividere la sua visione partendo da una passione che coltiva da sempre: la storia medievale.
Castelli, pedaggi e fossati digitali
Il ragionamento di Buus ha preso forma, quindi, partendo da molto lontano. Negli ultimi duemila anni l’umanità è passata da società governate da “signori della guerra”, re e imperatori a società più libere, in cui la libertà individuale conta più che mai. Eppure, ha osservato, la tecnologia che ci ha portati così avanti continua a riprodurre le strutture di potere di allora. I castelli, costruiti per controllare un territorio e i movimenti di chi lo abitava, sono diventati i “giardini recintati” delle grandi piattaforme: spazi che sembrano pubblici, come una piazza, ma che in realtà - afferma l’esperto - sono governati da regole arbitrarie decise da altri. Il contadino che lavorava una terra non sua e consegnava gran parte del raccolto al padrone somiglia all’utente che costruisce profili e seguito sui social, senza possedere davvero i dati che produce. E i pedaggi che si pagavano entrando in una città? Rivivono, nella visione di Buus, nelle commissioni imposte dagli store digitali agli sviluppatori di app. «Abbiamo impiegato duemila anni per uscire da quel sistema, eppure online ci siamo ricaduti», ha sintetizzato.
Persino il gergo della tecnologia, ha fatto notare con ironia, tradisce questa mentalità: quando si presenta una startup agli investitori, la domanda è sempre quale sia il suo “moat”, il fossato, ovvero ciò che tiene i clienti dentro e i concorrenti fuori. Una caratteristica, ha spiegato, che nel Medioevo serviva a riscuotere pedaggi e controllare chi entrava e chi usciva. E che oggi viene celebrata come un pregio.
L’intelligenza artificiale generativa e l’amico nigeriano
Il capitolo più connesso alla stretta attualità riguarda, manco a dirlo, l’intelligenza artificiale generativa, che secondo Buus rischia di “recintare” persino il pensiero. Da ingegnere, riconosce che ha rivoluzionato il modo di lavorare, ma il fatto che strumenti così potenti siano controllati da pochissimi soggetti lo preoccupa. Per spiegarlo, ha raccontato la storia di un amico nigeriano che, su suo consiglio, aveva provato a iscriversi a Claude Code, l’assistente di programmazione di Anthropic: account bloccato all’istante, ricorso respinto, nessuna spiegazione. Il motivo, ha ipotizzato, è probabilmente il suo indirizzo IP nigeriano. «La sua vita ha preso una traiettoria professionale completamente diversa, perché una regola arbitraria ha stabilito che non poteva utilizzare un servizio che, oggi, evidentemente cerca di controllare il pensiero». Da qui il monito: «Stiamo andando con decisione nella direzione sbagliata. In sostanza, stiamo tornando al Medioevo».
La tecnologia del 95%
La via d’uscita, secondo Buus, passa dalle tecnologie peer-to-peer, in cui due dispositivi comunicano direttamente tra loro senza intermediari. Eliminare i server centrali, ha spiegato, significa eliminare i costi, il controllo e appunto i “fossati”: un modello difficile da proporre a chi cerca investitori, ma che permette di costruire prodotti pensati per migliorare la vita delle persone. È il caso della già citata Keet, che oggi conta milioni di utenti, che può funzionare anche via Bluetooth in assenza di connessione e la cui interfaccia diventerà open source all’inizio del prossimo anno. Ed è anche il caso di QVAC, l’intelligenza artificiale “local first” di Tether, alla quale Buus ha contribuito: un’AI che gira sui dispositivi già di proprietà delle persone, senza consegnare i dati a nessuno. «Le ho confidato i miei pensieri più intimi e i miei segreti più oscuri, perché so che è locale», ha raccontato. Tutto gratuito e open source - o in procinto di diventarlo - con una filosofia precisa: «Nell’analogia feudale, ci piace costruire cose per il 95% delle persone, quelle che fanno il lavoro, non per il 5% che vive nel castello».
Il finale è sfociato in un appello rivolto ad ogni persona in platea, che ha invitato a chiedersi ogni mattina che cosa si vuole fare della propria vita. «Non voglio essere un servo digitale», ha confessato il programmatore danese. «Voglio contribuire a costruire il futuro di cui abbiamo bisogno per essere individui sovrani».
Il keynote integrale di Mathias Buus è disponibile sul canale Rumble del Plan ₿ Forum.
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