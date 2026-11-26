Ad aprire le danze sarà infatti il FC Lugano: la casetta del club bianconero aprirà al pubblico, infatti, già da oggi, giovedì 26 novembre, al mercatino di piazza Manzoni. Ed è proprio lì che il pubblico potrà richiedere il kit di Natale Plan ₿: la chiave d’accesso alle attività in programma alla Plan ₿ Expo, in programma a partire da lunedì 30 novembre e per tutto il periodo delle feste. Un meccanismo pensato per legare le due anime dell’iniziativa: dalla piazza, cuore del Natale luganese, allo spazio dedicato a Bitcoin sempre attivo in centro città. Il programma punta a mescolare al meglio divertimento e divulgazione: quiz, giochi e videogiochi come un torneo di calcio e perfino una versione di Pac-Man ambientata tra le vie di Lugano, con premi e regali in palio per chi partecipa, e una lotteria finale con i premi messi a disposizione dagli sponsor dell’iniziativa. Ma l’ambiente “al coperto” vuole essere anche l’occasione ideale per portare con sé il classico “amico curioso” a cui far scoprire l’universo Bitcoin in un’atmosfera ancora più tranquilla e accogliente. Per chi cerca un regalo originale per i propri cari, infine, non mancherà una selezione di libri a tema, suggeriti per accompagnare i primi passi di chi si avvicina a questo mondo.

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