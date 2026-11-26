Natale Plan ₿ di nuovo ai nastri di partenza
Fin da oggi, la casetta del FC Lugano in piazza Manzoni distribuirà il kit di Natale del Plan ₿.
A partire da lunedì 30 novembre, le attività natalizie del progetto cittadino si svolgeranno nella Plan ₿ Expo di via Motta, con quiz e giochi tra cui un torneo di calcio, una versione di Pac-Man ambientata a Lugano e un'estrazione di premi mediante lotteria.
Fin da oggi, la casetta del FC Lugano in piazza Manzoni distribuirà il kit di Natale del Plan ₿.
A partire da lunedì 30 novembre, le attività natalizie del progetto cittadino si svolgeranno nella Plan ₿ Expo di via Motta, con quiz e giochi tra cui un torneo di calcio, una versione di Pac-Man ambientata a Lugano e un'estrazione di premi mediante lotteria.
Il Plan ₿ di Lugano sta preparando i consueti “regali” di Natale da donare a tutta la città. Torna, infatti, l’iniziativa che da qualche anno porta la divulgazione su Bitcoin tra le casette dei mercatini natalizi luganesi, organizzata insieme a MyLugano - l’app della Città - e all’FC Lugano. Quest’anno, però, con una novità importante: se nelle passate edizioni quiz, giochi e regali - dall’aiuto per aprire il primo wallet Bitcoin al quiz «Chi vuol essere Satoshilionario?» - hanno trovato spazio in una delle casette di legno tra piazza Riforma e piazza Manzoni, quest’anno le attività si trasferiranno in uno spazio dedicato all’interno della Plan ₿ Expo, in via Motta 7a.
Prima il kit, poi le sfide
Ad aprire le danze sarà infatti il FC Lugano: la casetta del club bianconero aprirà al pubblico, infatti, già da oggi, giovedì 26 novembre, al mercatino di piazza Manzoni. Ed è proprio lì che il pubblico potrà richiedere il kit di Natale Plan ₿: la chiave d’accesso alle attività in programma alla Plan ₿ Expo, in programma a partire da lunedì 30 novembre e per tutto il periodo delle feste. Un meccanismo pensato per legare le due anime dell’iniziativa: dalla piazza, cuore del Natale luganese, allo spazio dedicato a Bitcoin sempre attivo in centro città. Il programma punta a mescolare al meglio divertimento e divulgazione: quiz, giochi e videogiochi come un torneo di calcio e perfino una versione di Pac-Man ambientata tra le vie di Lugano, con premi e regali in palio per chi partecipa, e una lotteria finale con i premi messi a disposizione dagli sponsor dell’iniziativa. Ma l’ambiente “al coperto” vuole essere anche l’occasione ideale per portare con sé il classico “amico curioso” a cui far scoprire l’universo Bitcoin in un’atmosfera ancora più tranquilla e accogliente. Per chi cerca un regalo originale per i propri cari, infine, non mancherà una selezione di libri a tema, suggeriti per accompagnare i primi passi di chi si avvicina a questo mondo.
Per restare aggiornati sul programma e sulle iniziative che prenderanno vita a partire dai prossimi giorni, seguite i canali social di Lugano’s Plan ₿ (X | Instagram | LinkedIn).
Anche nel 2026, come ormai da qualche anno, il Natale in riva al Ceresio avrà una sfumatura arancione!
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