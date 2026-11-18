La parola è poi passata a Eberle, che ha presentato MultiSYG, il servizio sviluppato insieme a Debifi: il primo, secondo Sygnum, a portare la tecnologia multisig nei prestiti bancari regolamentati garantiti da bitcoin. Il prodotto, ha annunciato, è operativo e i primi clienti stanno già arrivando. Il collaterale viene depositato in un portafoglio “tre su cinque”, con le chiavi distribuite tra cliente, banca e soggetti istituzionali indipendenti. Il cliente conserva una delle chiavi e può verificare in ogni momento che i propri bitcoin siano al loro posto.Sul fronte del credito, invece, restano gli strumenti di una banca tradizionale: il cliente ottiene liquidità senza dover vendere i propri bitcoin, con tempi di rimborso flessibili e un controllo costante del rischio. Quando il mercato si fa turbolento, ha spiegato Eberle, è la banca stessa a contattare il cliente per tempo, così che possa aumentare le garanzie o ridurre l’esposizione: «Da Sygnum c’è sempre una persona che ti chiama prima che lo faccia il mercato». Il dirigente della banca zurighese non ha nascosto quanto il percorso sia stato impegnativo: «Creare un portafoglio multisig è stata la parte facile. La vera sfida è ricostruire la banca dietro il prodotto», dalla governance alla gestione di rimborsi e liquidazioni. Tre, infine, le sue previsioni: la verificabilità diventerà un vantaggio competitivo, perché «le prove battono le promesse»; il controllo condiviso degli asset diventerà uno standard; e le banche passeranno dal custodire i patrimoni a orchestrare servizi finanziari attorno a Bitcoin. «Tutti conosciamo il detto: se scendi nella tana del Bianconiglio, Bitcoin ti cambia», ha ricordato Eberle in chiusura. «Pensiamo sia arrivato il momento che Bitcoin cambi anche le nostre banche».