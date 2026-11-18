Banche e Bitcoin: «Le prove battono le promesse»
Un anno dopo averlo annunciato a Lugano, Max Kei (Debifi) e Pascal Eberle (Sygnum) sono tornati al Plan ₿ Forum per presentare MultiSYG, il prestito bancario garantito da bitcoin in cui il cliente conserva una chiave.
Che cosa succede quando le banche iniziano a usare la stessa tecnologia con cui i bitcoiner hanno confidenza già da anni? È con questa domanda che, nel pomeriggio della prima giornata del Plan ₿ Forum, Max Keidun (più noto come Max Kei) ha aperto “Banking on Bitcoin: How Bitcoin Technology Supercharges Modern Banking”, il keynote a due voci andato in scena sul WAGMI Stage del Palazzo dei Congressi di Lugano. Sul palco, presentati da Joe Nakamoto, c’erano appunto il fondatore e CEO di Debifi - piattaforma specializzata in prestiti garantiti da bitcoin - insieme a Pascal Eberle, Chief of Staff e Bitcoin Lead di Sygnum, banca specializzata in asset digitali con licenza bancaria svizzera. Una coppia che i fedelissimi del Forum conoscono bene: un anno fa, sullo stesso palco, i due avevano presentato il progetto di un prestito bancario garantito da bitcoin in cui il cliente conserva una chiave e partecipa al controllo delle garanzie. E quest’anno sono tornati per mostrarne il risultato.
Un asset nuovo su binari vecchi
Kei è partito da una constatazione: messaggistica, regolamento e custodia del sistema bancario sono stati progettati «per le filiali, la carta e gli orari d’ufficio». Le app sono migliorate, certo, ma i binari su cui viaggiano sono rimasti gli stessi. Chi invia un bonifico all’estero di venerdì, ha ricordato, deve sperare che arrivi lunedì, dopo essere passato per una catena di banche corrispondenti che aggiungono ciascuna una commissione, mentre ogni parte tiene i propri registri e li riconcilia solo in un secondo momento. Bitcoin, invece, funziona 24 ore su 24, sette giorni su sette, eppure continua spesso a poggiare su un unico custode, e dunque su un unico punto di vulnerabilità: «E quando un singolo custode o un exchange fallisce, sappiamo tutti cosa succede». Il punto, per il CEO di Debifi, non è però rivoluzionare il mestiere del banchiere: «Le banche non hanno bisogno di cambiare ciò che fanno. Sono brave a farlo». Conoscere i clienti, gestire i rischi, concedere credito, rispettare le regole: tutto questo resta. Quello che serve, piuttosto, sono binari migliori, perché ciò che Bitcoin porta alle banche, ha sintetizzato, è «non la speculazione, ma la trasparenza».
La cassetta di sicurezza con tre chiavi
Lo strumento? È il multisig, tecnologia presente fin dalle origini di Bitcoin e definita da Kei «lo smart contract più collaudato in circolazione». Il principio è quello di una cassetta di sicurezza con più chiavi: in uno schema “due su tre”, ad esempio, servono almeno due chiavi su tre per spostare i fondi, e nessuno dei partecipanti può farlo da solo. Le regole non sono affidate a un manuale di procedure, ma al codice stesso di Bitcoin, che rifiuta qualsiasi transazione priva delle firme necessarie. E la banca, in questo schema, diventa «non un intermediario, ma una parte alla pari». Da qui gli usi possibili: la custodia condivisa tra cliente e banca, gli scambi di grandi quantità di bitcoin al di fuori delle piattaforme di trading e, soprattutto, i prestiti, con un collaterale che resta sempre verificabile e che la banca non può riutilizzare per altre operazioni. «Ogni banca vuole offrire servizi Bitcoin, ma nessuna vuole costruirsi un multisig», ha concluso Kei: per questo Debifi mette a disposizione la propria infrastruttura, sulla quale gli istituti possono costruire i propri servizi con il proprio marchio.
MultiSYG, dalla promessa al prodotto
La parola è poi passata a Eberle, che ha presentato MultiSYG, il servizio sviluppato insieme a Debifi: il primo, secondo Sygnum, a portare la tecnologia multisig nei prestiti bancari regolamentati garantiti da bitcoin. Il prodotto, ha annunciato, è operativo e i primi clienti stanno già arrivando. Il collaterale viene depositato in un portafoglio “tre su cinque”, con le chiavi distribuite tra cliente, banca e soggetti istituzionali indipendenti. Il cliente conserva una delle chiavi e può verificare in ogni momento che i propri bitcoin siano al loro posto.Sul fronte del credito, invece, restano gli strumenti di una banca tradizionale: il cliente ottiene liquidità senza dover vendere i propri bitcoin, con tempi di rimborso flessibili e un controllo costante del rischio. Quando il mercato si fa turbolento, ha spiegato Eberle, è la banca stessa a contattare il cliente per tempo, così che possa aumentare le garanzie o ridurre l’esposizione: «Da Sygnum c’è sempre una persona che ti chiama prima che lo faccia il mercato». Il dirigente della banca zurighese non ha nascosto quanto il percorso sia stato impegnativo: «Creare un portafoglio multisig è stata la parte facile. La vera sfida è ricostruire la banca dietro il prodotto», dalla governance alla gestione di rimborsi e liquidazioni. Tre, infine, le sue previsioni: la verificabilità diventerà un vantaggio competitivo, perché «le prove battono le promesse»; il controllo condiviso degli asset diventerà uno standard; e le banche passeranno dal custodire i patrimoni a orchestrare servizi finanziari attorno a Bitcoin. «Tutti conosciamo il detto: se scendi nella tana del Bianconiglio, Bitcoin ti cambia», ha ricordato Eberle in chiusura. «Pensiamo sia arrivato il momento che Bitcoin cambi anche le nostre banche».
Il keynote integrale è disponibile sul canale Rumble del Plan ₿ Forum.
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