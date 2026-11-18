Adam Back, da Hashcash a Bitcoin: «Sono ancora un cypherpunk»
A Lugano, nel corso del Plan ₿ Forum 2026, il CEO di Blockstream ha raccontato i primi contatti con Satoshi Nakamoto e ha ribadito la sua visione: separare denaro e Stato, difendere la privacy e sviluppare strumenti per l’autonomia individuale.
A Lugano, nel corso del Plan ₿ Forum 2026, il CEO di Blockstream ha raccontato i primi contatti con Satoshi Nakamoto e ha ribadito la sua visione: separare denaro e Stato, difendere la privacy e sviluppare strumenti per l’autonomia individuale.
Prima di chiamare sul palco l’attesissimo Adam Back, Joe Nakamoto, il principale moderatore del Plan ₿ Forum di Lugano, ha fatto riferimento a un’estate, la scorsa, segnata da una raffica di attacchi informatici e da più di una crisi legata alla self custody. Il giornalista ha anche sottolineato, però, che quando le cose si fanno difficili il contesto aiuta a guardare da dove si è partiti. È con questo spirito che subito dopo il keynote di Samson Mow, il WAGMI Stage del Palazzo dei Congressi ha ospitato la fireside chat intitolata “From Hashcash to Bitcoin”, di cui è appunto stato protagonista Adam Back, crittografo e inventore di Hashcash, il sistema citato da Satoshi Nakamoto nel white paper di Bitcoin. A intervistare il CEO di Blockstream c’era Aaron van Wirdum, storico giornalista di Bitcoin Magazine e autore di “The Genesis Book”, la preistoria di Bitcoin raccontata attraverso i suoi protagonisti.
Un remailer svizzero e un francobollo digitale
Back aveva poco più di vent’anni e stava frequentando un dottorato di ricerca quando scoprì la crittografia RSA e poi PGP, che vedeva come uno strumento capace di «cambiare gli equilibri di potere tra l’establishment, lo Stato e l’individuo». Da quel punto all’approdo nella mailing list dei cypherpunk il passo fu breve. Una filosofia che ancora oggi rivendica: «Se il tuo modo di far progredire la società è chiedere il permesso a politici o burocrati, non succederà mai nulla. Loro, solitamente, si adeguano 50 anni dopo». E ancora: «Ora abbiamo la separazione tra denaro e Stato. Ed è una cosa positiva».
Hashcash è nato da un problema concreto. Back gestiva un remailer anonimo - un servizio per inviare email senza rivelare il mittente - ospitato da un piccolo provider svizzero e pagato in contanti, che alcuni utilizzavano per diffondere spam. Ma come si blocca lo spam, se per definizione non si sa chi lo manda? Il denaro elettronico avrebbe potuto rappresentare una soluzione, ma DigiCash, il progetto di David Chaum, era appena fallito. Back ripiegò allora su un’idea più semplice, un «francobollo elettronico»: prima di spedire un messaggio, il computer doveva svolgere un piccolo calcolo. Per chi scrive una mail è un costo irrilevante, ma per chi ne invia milioni diventa sostanzialmente proibitivo. E così lo implementò in pochi giorni.
L’email di Satoshi
Subito dopo, ha raccontato, più persone si resero conto che quel calcolo poteva servire anche ad altro: a creare monete, ad esempio, senza bisogno di una banca ma semplicemente svolgendo il lavoro richiesto. È il principio alla base del mining di Bitcoin, fondato sulla “proof of work”, la prova di lavoro. Ma se chiunque può produrre monete, allora serve un limite, perché senza scarsità quel denaro non varrebbe nulla. Nell’agosto 2008 ricevette da Satoshi Nakamoto un’email con un collegamento a una bozza del futuro white paper. Back gli suggerì di leggere “B-money” di Wei Dai - che finì citato nel white paper - ma non si lasciò coinvolgere subito: non era convinto, infatti, che il progetto sarebbe mai decollato. Quando poi, intorno al 2013, se ne convinse, ha ammesso con autoironia di essere arrivato «in ritardo». Da lì nasce il suo lavoro sulle transazioni confidenziali, che nascondono gli importi trasferiti, e sulle sidechain, reti parallele collegate a Bitcoin: è da questa idea che è nata Liquid.
Ancora cypherpunk?
Van Wirdum, a quel punto, ha incalzato Back con una domanda evidentemente provocatoria: tra società che accumulano bitcoin in bilancio e sviluppatori di software per la privacy finiti in carcere, la cultura cypherpunk non si è persa per strada? «Quei post sulla mailing list dei cypherpunk avrei potuto scriverli ieri», ha risposto il protagonista dell’intervista, per dire che le sue convinzioni - espresse già negli anni Novanta - non sono cambiate di una virgola. Per lui investimento e libero mercato fanno parte della stessa visione: «Se vuoi sostituire lo Stato - ha tagliato corto - hai bisogno dell’impresa privata». Back ha anche ribadito che una parte consistente dei bitcoin resta nelle mani dei privati e che questa dimensione di sovranità individuale mantiene il progetto fedele alla sua missione. E per il futuro? Il crittografo punta su Simplicity: un linguaggio di programmazione pensato per scrivere le regole delle transazioni Bitcoin in modo più rigoroso, così da poterne verificare la sicurezza con maggiore certezza. Ne auspica l’introduzione in Bitcoin con quello che definisce «l’ultimo soft fork», cioè un aggiornamento compatibile con le precedenti regole del protocollo, che permetterebbe poi di aggiungere nuove funzioni senza modificarne ogni volta le regole di base. Una priorità, ha spiegato, ora che l’intelligenza artificiale viene usata per cercare le vulnerabilità del software, sia per attaccarlo che per rafforzarlo.
La fireside chat integrale è disponibile sul canale Rumble del Plan ₿ Forum.
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