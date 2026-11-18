Back aveva poco più di vent’anni e stava frequentando un dottorato di ricerca quando scoprì la crittografia RSA e poi PGP, che vedeva come uno strumento capace di «cambiare gli equilibri di potere tra l’establishment, lo Stato e l’individuo». Da quel punto all’approdo nella mailing list dei cypherpunk il passo fu breve. Una filosofia che ancora oggi rivendica: «Se il tuo modo di far progredire la società è chiedere il permesso a politici o burocrati, non succederà mai nulla. Loro, solitamente, si adeguano 50 anni dopo». E ancora: «Ora abbiamo la separazione tra denaro e Stato. Ed è una cosa positiva».

Hashcash è nato da un problema concreto. Back gestiva un remailer anonimo - un servizio per inviare email senza rivelare il mittente - ospitato da un piccolo provider svizzero e pagato in contanti, che alcuni utilizzavano per diffondere spam. Ma come si blocca lo spam, se per definizione non si sa chi lo manda? Il denaro elettronico avrebbe potuto rappresentare una soluzione, ma DigiCash, il progetto di David Chaum, era appena fallito. Back ripiegò allora su un’idea più semplice, un «francobollo elettronico»: prima di spedire un messaggio, il computer doveva svolgere un piccolo calcolo. Per chi scrive una mail è un costo irrilevante, ma per chi ne invia milioni diventa sostanzialmente proibitivo. E così lo implementò in pochi giorni.