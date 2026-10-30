Sygnum all’USI, aula piena per Pascal Eberle

La parola è quindi passata a Eberle, che ha scelto di raccontare il proprio rapporto con Bitcoin attraverso tre capitoli. Il primo era quello dal taglio più personale, in cui l’ospite principale dell’evento ha rievocato il momento in cui ha scoperto l’invenzione di Satoshi Nakamoto. Il secondo, invece, è stato dedicato al contesto bancario e nello specifico al percorso di Sygnum: dalla nascita della banca all’avvicinamento a Bitcoin. Il terzo, infine, si è concentrato sul rapporto tra Bitcoin e il mondo della finanza in senso più ampio: terreno, questo, su cui si gioca buona parte del futuro della moneta nata nel 2009. Un racconto che ha fatto breccia. Tanto che, al termine dell’intervento, sono arrivate numerose domande dal pubblico, nel cuore di un confronto che è proseguito anche durante l’aperitivo organizzato alla fine del dibattito, «con i partecipanti che - prosegue conclude Ricatto - non hanno smesso un attimo di cercare il relatore per porgli altre domande. È stato un grande successo», è la sintesi del manager club.