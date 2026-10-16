Una settimana al Plan ₿ Forum: torna la principale conferenza europea su Bitcoin
Venerdì 23 e sabato 24 ottobre torna a Lugano la più importante conferenza Bitcoin d’Europa: oltre cento speaker, tra grandi nomi del settore e volti nuovi che spaziano dalla robotica alla creator economy. Ecco cosa aspettarsi e tutte le formule di biglietto ancora disponibili.
Il conto alla rovescia è entrato nel vivo. Venerdì 23 e sabato 24 ottobre Lugano ospiterà la quinta edizione del Plan ₿ Forum, la più importante conferenza Bitcoin d’Europa, che tornerà ad animare il Palazzo dei Congressi, Villa Ciani e Asilo Ciani. Dopo un’edizione 2025 chiusa con oltre quattromila partecipanti da sessanta Paesi, anche in quest’occasione sono attesi oltre cento speaker, tra cui alcuni dei nomi più influenti del settore: da Paolo Ardoino, CEO di Tether, ad Adam Back, CEO di Blockstream, passando per Elizabeth Stark, Saifedean Ammous e Samson Mow. Accanto alle “grandi firme" ci saranno, poi diversi volti nuovi che, di fatto, allargheranno il perimetro della manifestazione ben oltre Bitcoin. La conferenza si terrà in inglese, con traduzione simultanea in italiano per keynote e panel principali. Sarà, chiaramente, l’evento più atteso che rappresenterà anche quest’anno il cuore della Plan ₿ Week, la rassegna che dal 19 al 28 ottobre animerà la città con dieci giorni di eventi collaterali.
Tutti i biglietti disponibili
Il “Peer Ticket”, che dà accesso completo alle due giornate – keynote, panel, masterclass, aree espositive, networking e party di chiusura – e può essere acquistato a 249 franchi, mentre gli studenti possono ottenerlo a 99 franchi presentando un indirizzo email universitario e la prova dell’iscrizione. Chi invece desidera un’esperienza esclusiva può optare per il “Cyber Punk Ticket”, che aggiunge check-in VIP, posti in prima fila, pasti con i relatori e accesso alla lounge riservata. Il “Combo”, poi, include anche il Forum di El Salvador, che si terrà a fine gennaio 2027. Per vivere l’intera Plan ₿ Week, infine, c’è il “Golden Ticket”: comprende il Peer Ticket e una serie di esperienze riservate, a partire dalla possibilità di assistere - dal vivo, al PoW.space - alla finale del Cypher Tank. È disponibile anche in versione bundle con il “Cyber Punk”.
Mancano sette giorni alla quinta edizione del Lugano’s Plan ₿ Forum: lo spettacolo sta per cominciare! Per informazioni e biglietti, visita la pagina ufficiale.
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