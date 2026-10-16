Una settimana al Plan ₿ Forum: torna la principale conferenza europea su Bitcoin

Il conto alla rovescia è entrato nel vivo. Venerdì 23 e sabato 24 ottobre Lugano ospiterà la quinta edizione del Plan ₿ Forum, la più importante conferenza Bitcoin d’Europa, che tornerà ad animare il Palazzo dei Congressi, Villa Ciani e Asilo Ciani. Dopo un’edizione 2025 chiusa con oltre quattromila partecipanti da sessanta Paesi, anche in quest’occasione sono attesi oltre cento speaker, tra cui alcuni dei nomi più influenti del settore: da Paolo Ardoino, CEO di Tether, ad Adam Back, CEO di Blockstream, passando per Elizabeth Stark, Saifedean Ammous e Samson Mow. Accanto alle “grandi firme" ci saranno, poi diversi volti nuovi che, di fatto, allargheranno il perimetro della manifestazione ben oltre Bitcoin. La conferenza si terrà in inglese, con traduzione simultanea in italiano per keynote e panel principali. Sarà, chiaramente, l’evento più atteso che rappresenterà anche quest’anno il cuore della Plan ₿ Week, la rassegna che dal 19 al 28 ottobre animerà la città con dieci giorni di eventi collaterali.