Aston Martin Vantage AMR: l'anima prima di tutto

Esistevano solo 200 esemplari di Aston Martin Vantage AMR, andate a ruba come deliziose pagnotte fresche e croccanti. Ma le preghiere di chi era rimasto "a bocca asciutta" sono state esaudite, perché da oggi la Vantage AMR è a listino. Per chi non si accontenta. Per chi non accetta di lasciar morire il caro, vecchio terzo pedale. Perché, a dispetto della dipendenza dalla tecnologia di cui siamo affetti, che va aggravandosi e ci allontana sempre più dalla vera interazione con le automobili, c'è ancora chi non vuole rinunciare a Guidare davvero.

Aston Martin, brand che si pone da sempre come uno dei principali obiettivi quello della connessione fra le anime di uomo e macchina (ricordate lo slogan "Power, Beauty, Soul"?), con questa Vantage già parecchio "connessa" e aggressiva butta il cuore oltre l'ostacolo e osa dove solo pochi altri osano al giorno d'oggi: affida al fortunato proprietario della Vantage la grande responsabilità di trasferire la potenza e la coppia del V8 anteriore alle ruote posteriori attraverso il piede sinistro.

Com'è fatto questo cambio manuale?

Prima ancora di accendere quel V8, la Vantage regala già buone notizie: il suo peso è infatti di quasi 100 kg inferiore a quello della controparte automatica. E il merito va principalmente proprio al cambio manuale, di ben 70 kg più leggero; ma anche ai freni carboceramici e ai cerchi forgiati. Chi ama guidare sa quanto sia importante il peso; quanto importante sia la stessa distribuzione dei pesi, rivista per l'occasione proprio per via di tale, intensa "cura dimagrante". E poco importa se la coppia è meno generosa: mancano infatti all'appello 60 Nm (una scelta voluta, a favore dell'affidabilità e del comfort), ma basta un giretto di pochi minuti per capire che i 625 Nm disponibili sono più che sufficienti per far sudare le mani e aumentare il battito cardiaco, senza contare che la massa inferiore in gioco va a compensare.

Il nuovo cambio manuale è un 7 rapporti Dana Graziano con la prima in basso (un dettaglio che parla da sé) dotato di AMSHIFT, funzione rev-matching (escludibile) che interviene sia in cambiata che in scalata, un interessante valore aggiunto che regala una esperienza di guida più fluida ed elimina parecchi grattacapi a chi non è particolarmente avvezzo al punta-tacco. Cambiare e scalare è più semplice che mai, addirittura mantenendo il piede destro sull'acceleratore. E' un cambio che riflette tutto il carattere della Vantage: appariscente ma concreto, tosto ma con carattere. La leva, dal pomello delle corrette dimensioni e dalla breve escursione, ha innesti precisi e una gradevole pesantezza; si cambia "in alto", con il braccio disteso sul grande tunnel.

Quanto cambia l'esperienza di guida?

Si cambia, tuttavia, meno velocemente del previsto. Non pensiate di "strapazzare" quella leva snocciolando rapporti come succose ciliegie fresche: le marce vanno quasi "cercate", sentite in punta di dita, assecondando il naturale movimento della leva con delicata fermezza. Lottare contro la leva del cambio porterà inevitabilmente ad una battaglia dall'esito infelice (per voi) e ad una esperienza poco gratificante.

Abbiamo passato mezza giornata a bordo della Vantage AMR e ancora non sappiamo decidere quale, fra automatica e manuale, vorremmo davvero acquistare. Ma la risposta è evidentemente dentro ciascuno dei potenziali proprietari di questo modello: in altre parole, è soggettivo. Proprio perché si parla di soggettività, la doppia opzione manuale/automatico rivela due importanti dettagli: dal punto di vista commerciale, si tratta di un'offerta piuttosto rara, che solo pochi costruttori hanno deciso di sostenere; dal punto di vista della bontà del prodotto e dell'esperienza di guida, l'indecisione che ci affligge mostra che il matrimonio fra motore e cambio funziona egregiamente. Molte altre vetture, infatti, non digeriscono altrettanto bene entrambe le tipologie di cambio.

Il V8 di origine Mercedes-AMG da 510 Cv è la scelta migliore che Aston Martin potesse fare per la sua nuova Vantage: relativamente compatto ma muscoloso, generoso, dalle prestazioni effettive ben più consistenti rispetto ai numeri che dichiara. La Vantage fila via spinta da una coppia e da una potenza che paiono essere superiori di una volta e mezza e questo, con il cambio manuale, consente di partire tranquillamente in seconda marcia o, in curva, di lasciare inserito un rapporto superiore senza rinunciare al gratificante "calcio nella schiena" in fase di uscita.

Rivisto e corretto da Aston Martin, dall'esterno questo motore offre un ringhio gutturale tipicamente "british", dichiarando senza tanti complimenti il suo nuovo "passaporto"; dall'interno, è altresì molto "americano", un sound da muscle car assolutamente presente (specie in modalità "Track" con valvola aperta) ma mai asfissiante. Il nuovo cambio manuale riesce ad entrare in sintonia perfino con tale colonna sonora: la relativa lentezza che contraddistingue il passaggio da una marcia all'altra consente infatti di godere appieno di quella deliziosa pausa che anticipa il risalire dei giri e il ritorno del ruggito che pervade l'abitacolo.

Manuale o automatica quindi?

Si tratta di una scelta da ponderare con estrema attenzione: le indiscutibili doti velocistiche della nuova Vantage si sposano alla perfezione con il motore e meritano di essere assecondate dall'ottimo cambio automatico, veloce e preciso e in grado di offrire quella che certamente è la massima esperienza di guida Vantage dal punto di vista delle prestazioni. Ma, per chi brama fondere la propria anima con quella della Vantage, probabilmente la scelta più corretta è quella del cambio manuale.

Trovi la Aston Martin Vantage AMR da... Aston Martin Cadenazzo



Via San Gottardo, 27 6593 Cadenazzo +41 91 850 20 24 http://cadenazzo.astonmartindealers.com