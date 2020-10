Il nuovo Eclipse Cross PHEV fa il suo esordio in Svizzera

In Svizzera, i primi veicoli saranno già a disposizione dei clienti presso le concessionarie a partire da marzo dell’anno prossimo.

Con un nuovo design, ancora più spazio e una trazione integrale di serie, l'Eclipse Cross PHEV continua la striscia di successi firmati Mitsubishi come pioniere dell'ibrido plug-in nel segmento dei SUV compatti.

Nel 2013, Mitsubishi lanciò l'Outlander PHEV, il primo SUV al mondo con trazione integrale e innovativa tecnologia ibrida plug-in. In questo periodo, l'Outlander PHEV è diventato il bestseller del segmento sia in Svizzera e che in Europa.

Il nuovo Eclipse Cross PHEV continua la tradizione ricca di successi nel segmento dei SUV compatti coupé, caratterizzato da un continuo sviluppo dinamico. L'ammiraglia della nuova tecnologia Mitsubishi combina il sistema ibrido plug-in basato sui veicoli elettrici con la trazione 4x4 Super-All Wheel Control (S-AWC).

Il nuovo design fa parte della filosofia Dynamic-Shield e conferisce al veicolo un aspetto ancora più distintivo. Il nuovo Eclipse Cross PHEV è più lungo di 140 mm, che implica un ulteriore ampliamento dello spazio disponibile nell’abitacolo e nel bagagliaio.

Il veicolo con motore a benzina MIVEC da 2,4 litri e sistema ibrido plug-in è omologato WLTP e soddisfa già la norma sulle emissioni Euro-6d Final.

L'Eclipse Cross PHEV è dotato di esaustivi equipaggiamenti di serie e sistemi di sicurezza e viene proposto in tre linee di dotazioni differenti: Value, Style e Diamond.

Ad esempio, tutte le varianti di veicoli hanno quattro ruote motrici di serie, ruote in alluminio da 18", climatizzatore automatico bizona, un sistema "Smartphone Display Audio SDA" con display da 8" e Apple CarPlayTM/Android AutoTM, tempomat e riscaldamento dei sedili.

L'innovazione tecnologica, l'ampia dotazione di serie e la garanzia di fabbrica di 5 anni (8 anni di garanzia sulle batterie) contribuiscono al raggiungimento di un ottimo

posizionamento dell'Eclipse Cross PHEV nel suo segmento.

La consegna dei primi veicoli per il mercato svizzero avverrà nel marzo del 2021.