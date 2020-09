Volkswagen investe nelle batterie allo stato solido

Il futuro della mobilità elettrica sta nelle batterie allo stato solido, soluzione che permette di ricaricarsi in tempi nettamente più brevi rispetto a quelle allo stato liquido. Lo crede Toyota, che ha annunciato di essere pronta a commercializzare i primi mezzi con questo tipo di alimentazione nel 2025, ma ora all’azienda giapponese si affianca Volkswagen, che ha annunciato una collaborazione prestigiosa per raggiungere l’obiettivo.

La casa tedesca ha infatti finanziato con 200 milioni di euro nel solo 2020 QuantumScape, azienda specializzata proprio in batterie allo stato solido che presto arriverà anche sulla borsa di New York. Tra i membri a capo della QuantumScape c’è JB Straubel, ex fondatore di Tesla, che ha commentato in maniera positiva la soluzione trovata dagli ingegneri dell’azienda per le batterie allo stato solido, aggiungendo che già nel 2025 potrebbero essere messe in commercio sui mezzi Volkswagen.