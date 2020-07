Un monoruota da 112 km/h

Un team di ingegneri della Duke University, che ha tra i suoi membri anche alcuni ex ingegneri della Tesla, ha messo a punto quello che è stato definito il monoruota più veloce del mondo. Si tratta di un mezzo chiamato EV360 compost da una gigantesca ruota priva di mozzo centrale - chiamata appunto hubless - e dotata di un sedile per il pilota al suo interno.

A far muovere il monowheel è un motore da 11 kW di potenza continua, capace di esprimere un picco di 31 Cv e di assicurare un’autonomia di 14,5 km a una velocità media di 32 km/h. Ma a destare scalpore è la velocità massima di questo mezzo, in grado di raggiungere i 112 km/h. Secondo quanto dichiarato dagli inventori, EV360 gareggerà per entrare nel Guinness dei Primati come il monowheel più veloce del mondo in termini assoluti (è già da record tra quelli a batteria): per riuscirci dovrà battere il record di 117 km/h stabilito da un monoruota a benzina.