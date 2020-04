890 Duke R, innovazione targata KTM

KTM ha presentato finalmente la sua nuova 890 Duke R, attesissimo modello svelato in diretta streaming dalla casa tedesca. Una moto che presenta diverse novità rispetto alla precedente 790, a partire dal motore, un bicilindrico LC8c che porta la cilindrata a 890cc e mette a disposizione del pilota ben 121 Cv e 99 Nm di coppia, una potenza possibile anche grazie all’alleggerimento totale della moto di ben 3,5 kg.

Tale esuberanza viene domata dal nuovo sistema di controllo di trazione e da una lunga serie di innovazioni nel comparto elettronico, dall’ABS al sistema MSR per la regolazione della coppia del motore in fase di rilascio fino all’anti-wheelie, il sistema che riduce la coppia se alcuni sensori rilevano che l’anteriore della sto è troppo sollevato. Ma le innovazioni della 890 Due R stanno anche nel comfort, con una posizione di guida più sportiva: le pedane e la sella sono più alte, mentre il manubrio è regolabile in tre diverse posizioni, quattro per la piastra della forcella.

KTM