Space Star, tutte le novità della piccola Mitsubishi

Rinnovata nell’estetica e nella tecnologia, arriva nei concessionari svizzeri la nuova Space Star, l’utilitaria urbana di grande successo di Mitsubishi, disponibile per un giro di prova. La casa giapponese è riuscita a innovare la sua urban car tenendo però i prezzi contenuti, all’interno di una gamma che presenta 5 differenti linee di equipaggiamento: i costi vanno infatti dai 9.950 CHF della versione Entry ai 17.950 della Diamond (Pure, Value e Style le altre linee).

In comune, tra tutti i modelli, c’è il look, reso più elegante dal frontale che riprende lo stile della Dynamic Shield e dal posteriore in cui spiccano lo spoiler sul tetto e il nuovo paraurti. Gli interni, invece, prevedono nuovi rivestimenti in tessuto o pelle sintetica. Quanto ai motori, Mitsubishi s’è impegnata a ridurre le emissioni. Nel modello base la propulsione è affidata ad un motore 1.0 benzina con cambio manuale in grado di erogare 71 Cv e 118 g/Km di CO2. Dalla cilindrata 1.2 è invece possibile scegliere anche il cambio automatico CVT, con emissioni che variano dai 113 ai 127 g/Km. Ma le novità più interessanti riguardano l’elettronica e l’assistenza al conducente.

Pur essendo un’utilitaria, la Space Star presenta infatti soluzioni proprie delle berline di altre case. Accanto al controllo della stabilità e della trazione e all’assistenza per la partenza in salita (di serie sulla Entry) spiccano infatti il sistema di avviso in caso di collisione e quello di rilevamento dei pedoni, l’assistente per i fari abbaglianti e soprattutto l’avviso di deviazione dalla corsia di marcia: la Space Star, di fatto, segnala al conducente quando rischia di uscire pericolosamente dalla traiettoria di guida.

