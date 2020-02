Motoroid, il futuro secondo Yamaha

Yamaha ne aveva parlato già due anni fa, ma ora il suo Motoroid è realtà. Parliamo di un prototipo di moto dotata di intelligenza artificiale, motore elettrico, guida autonoma e comandi vocali, capace di restare in equilibrio da sola, come in costante posizione di surplace.

Il design sa ovviamente di futuro, con due joystick al posto del tradizionale manubrio e una sella che pare essere stata disegnata da un esperto di effetti speciali di Star Wars. Attraverso i comandi vocali è possibile ordinare a Motoroid di muoversi anche quando non si è in sella. Assolutamente straordinaria la ciclistica: non sono ancora disponibili dettagli a riguardo, ma dalle immagini si nota l’alloggio delle batterie, sistemato sotto il tronco della moto, muoversi a destra e sinistra per bilanciare il peso della moto stessa.

Una soluzione tecnicamente stupefacente, che proietta Motoroid tra i concept davvero capaci di far sognare gli appassionati di tecnologia. E anche quelli delle due ruote.