Ac2ated Sound trasforma l’abitacolo in un maxi-altoparlante

Come aumentare l’autonomia di un’auto elettrica? Le case automobilistiche impegnate nello sviluppo di questo tipo di vetture si stanno concentrando soprattutto su motori con consumi sempre più ridotti e batterie in grado di durare più a lungo. Continental - uno dei più importanti produttori al mondo di componenti per auto e camion - ha invece analizzato il problema da un altro punto di vista, studiando soluzioni per ridurre il peso dei veicoli. Il colosso tedesco ha individuato nel peso un fattore un elemento fondamentale per aumentare la resa energetica delle auto elettriche: se più leggere, infatti, queste vetture diverrebbero anche più efficienti e in grado di sfruttare meglio l’autonomia della propria batteria.

Ma come alleggerire un’auto elettrica? Continental ha pensato di iniziare dagli accessori e, in particolare, da quello che pesa spesso più di tutti: l’impianto audio. Ha così avviato una collaborazione con Sennheiser - brand tedesco che si occupa di sviluppo e produzione di sistemi audio, in particolare cuffie e auricolari - per realizzare il primo impianto per auto privo di altoparlanti. Un tradizionale impianto audio, infatti, può arrivare a pesare fino a 40 kg e occupare uno spazio considerevole nell’abitacolo: eliminarlo, dunque, permetterebbe agli ingegneri automobilistici di disegnare auto più piccole o semplicemente più leggere, con più autonomia. La soluzione trovata da Continental e Sennheiser, presentata al CES di Las vegas, si chiama Ac2ated Sound ed è un prototipo ispirato al funzionamento degli strumenti musicali a corda, in cui è la cassa di legno a fare da cassa di risonanza.

Niente diffusori o subwoofer, dunque, sono le superfici dell’abitacolo, vibrando, a diffondere il suono. La vibrazione è prodotta da appositi dispositivi sistemati all’interno del cruscotto, del soffitto, della cappelliera e del rivestimento delle portiere: il loro movimento riproduce varie gamme di frequenza, permettendo a chi si trova in auto di ascoltare la musica. Con Ac2ated Sound Continental e Sennheiser sono riuscite a ridurre dal 75% al 90% lo spazio occupato dall’impianto audio.

Continental