Nuovo record di velocità su moto per Guy Martin: 436 km/h!

Quanto veloce può andare una moto? Non rivolgete questa domanda a Guy Martin, pilota britannico abituato a stabilire record su record in sella a due ruote davvero molto particolari. A settembre l’ultimo primato Martin, che ha percorso un intero miglio (1,6 km) a 436 chilometri orari sul circuito di Elvington Airfield, in Inghilterra.

Il pilota s’è presentato sulla pista dello Yorkshire - un circuito appartenente alla Royal Air Force britannica e divenuto celebre per i tanti record di velocità lì stabiliti - con una moto davvero unica: si tratta di una Suzuki Hayabusa, un “mostro” messo a punto da Jarrod “Jack” Frost con un sistema turbo-compressore unico in grado di far esprimere alla moto giapponese la bellezza di 830 cavalli.

I 436 chilometri/orari raggiunti da Martin rappresentano un primato assoluto nel mondo delle due ruote e vanno a migliorare di parecchio un altro record stabilito dallo stesso pilota britannico: nel 2018, sempre sulla pista di Elvington, aveva toccato i 411 km/h. Nonostante il primato, Martin non pare ancora soddisfatto: ha infatti dichiarato di voler superare le 300 miglia orarie, ovvero correre a più di 482 km/h.