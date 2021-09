Il dopo-Merkel da cardiopalma, per gli exit poll Spd e Cdu sono a pari merito

BERLINO - Si parlava di votazioni strette del post-Merkel e i primi exit poll hanno confermato le attese con un testa a testa fra Cdu e Spd entrambi a pari merito e fermi al palo del 25%. Altri dati, diffusi in televisione dalla Zdf, vedono avanti l'Spd al 26% mentre la Cdu segue con il 24%.

Un crollo per il partito dell'ex-cancelliera e del suo delfino Armin Laschet (-7,9%) e un'impennata per i socialisti di Olaf Scholz (+4,5%). Chi può di sicuro gioire di queste elezioni sono i Verdi, cresciuti in maniera importante (+6,1%) dietro alla loro leader Annalena Baerbock e che verosimilmente saranno un tassello fondamentale - e ormai impossibile da ignorare - per la costruzione di un governo d'intesa. Fermi al palo, invece, i liberali dell'Fdp (11%) e lievemente in calo la destra dell'Afd (-1,6%).

Si tratta, ovviamente, di numeri da prendere con le pinze e che potranno venire confermati solo al termine del processo di spoglio che richiederà diversi giorni. Già da domani, però, le cose potrebbero farsi un po' più chiare.

Quella di oggi è stata una giornata molto concitata e con diversi problemi logistici, soprattutto nella capitale dove in diversi seggi sono venute a mancare le schede, portando a una chiusura anticipata. A complicare il tutto le strade chiuse per una maratona.

L'affluenza a livello nazionale si è attestata attorno al 36,5% in calo abbastanza netto rispetto a quattro anni fa (-4%), ma la cifra non tiene conto dei voti postali che - anche vista l'emergenza Covid - saranno verosimilmente la maggioranza (si stima almeno 40%).