Clima, l'Europarlamento fa scattare il verde

BRUXELLES - Via libera da Bruxelles alla legge sul clima. Il testo - che fissa un duplice obiettivo, ossia la riduzione delle emissioni dei gas serra del 55% (rispetto ai livelli del 1990) entro il 2030 e la neutralità climatica entro il 2050 - è stato accolto dalla plenaria dell'Europarlamento con 442 voti a favore (con 203 contrari e 51 astenuti).

Per l'entrata in vigore manca a questo punto solamente il passaggio attraverso il Consiglio europeo. Una formalità che dovrebbe avvenire la prossima settimana.

«La legge sul clima è una legislazione storica, è la legge di tutte le leggi, che ci dirà nei prossimi anni di rimanere nei limiti che abbiamo fissato», aveva detto questa mattina a Bruxelles prima della votazione, come riporta l'Ansa, il vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans.

La legge in questione costituisce un tassello fondamentale per consentire all'Esecutivo dell'Unione di poter presentare, il prossimo 14 luglio, il pacchetto di misure battezzato come "Fit for 55" con le proposte di modifica mirate a raggiungere gli obiettivi fissati per il 2030 e il 2050.