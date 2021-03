La bozza: stop alle "zone gialle" e vaccini obbligatori per i sanitari

ROMA - Un mese di aprile tra l'arancione e il rosso per tutta Italia. Mentre il Consiglio dei ministri è riunito a Palazzo Chigi, la bozza del nuovo e atteso decreto legge Covid ha iniziato a circolare. E la prima conferma è proprio quella dell'addio alle "zone gialle" fino al 30 di aprile.

Stando alle anticipazioni, riportati dai media italiani, dopo il periodo pasquale si prevedono unicamente misure restrittive da zona "arancione" o "rossa" su tutto il territorio della vicina Penisola. Sarebbero tuttavia previste possibile deroghe - in capo al Consiglio dei ministri - direttamente legate all'andamento della situazione epidemiologica e della campagna vaccinale.

Vaccino obbligatorio per i sanitari

Stando alla bozza, il decreto dovrebbe includere inoltre l'obbligo di vaccinarsi per chi esercita «professioni sanitarie» e per «gli operatori di interesse sanitario». La vaccinazione contro il Covid-19 sarà quindi un «requisito essenziale» anche per chi lavora nelle farmacie. E nel caso di un rifiuto alla vaccinazione, sono previste misure che contemplano lo spostamento, il demansionamento o la sospensione.

Restando sul fronte del personale sanitario, il nuovo decreto farà infine scattare il cosiddetto scudo penale per chi effettua le vaccinazioni.