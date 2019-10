ROMA - Se in Umbria alle elezioni regionali la Lega «non vince ma stravince poi la uso in Parlamento per guardare in faccia Di Maio, Conte, Renzi e Zingaretti. Per mandare a casa un Governo d'incapaci, poltronari e traditori».

Lo ha detto l'ex ministro dell'interno italiano Matteo Salvini parlando a un pranzo con i sostenitori a Deruta in vista delle elezioni regionali in Umbria. Il segretario del Carroccio ha comunque ribadito che quello del 27 ottobre «è un voto degli umbri per gli umbri».