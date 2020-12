I co-creatori del vaccino "Persone dell'anno" secondo il Financial Times

LONDRA / MAINZ - Uğur Şahin e Özlem Türeci, i co-fondatori di BioNTech, sono le "persone dell'anno" secondo il Financial Times. «Sviluppando il vaccino contro il Covid in meno di un anno, la coppia (i due sono sposati dal 2002, ndr) ha centrato un importante successo scientifico e di business», scrive il quotidiano. L'azienda tedesca collabora con l'americana Pfizer per la realizzazione del preparato.

Per Şahin e Türeci - amministratore delegato di BioNTech il primo, direttrice sanitaria la seconda, entrambi medici - il successo del vaccino è una «rivincita» dopo che molti avevano liquidato come fantascienza la loro insistenza sulla tecnologia mRNA che avevano messo a punto. A loro avviso, avrebbe potuto tradursi in una rivoluzione medica.

Il vaccino di Pfizer-BioNTech è stato autorizzato nel Regno Unito e ha ricevuto un'approvazione per l'uso d'emergenza negli Stati Uniti. Nell'unione Europea potrebbe essere autorizzato al più presto il 21 dicembre prossimo.